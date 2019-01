Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Wandervögeln in Waidhofen an der Thaya bis zur „Special Night“ in Mistelbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Freitag, 18. Jänner, steht ab 20 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, der Liederabend „Bauer, Trinker und Soldat" auf dem Programm: Das Ensemble Die Wandervögel – die beiden Waldviertler David Stellner und Raphael Widmann sowie der US-Amerikaner Bryan Benner – servieren dabei, garniert mit Erzählungen von Florian Kargl, Lieder des deutschsprachigen Raumes aus den letzten Jahrhunderten. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/529 55, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

„Für Dich, mein Schatz!“ heißt es am Freitag, 18. Jänner, im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden, wo die Opernsängerin Regina Schörg ab 19.30 Uhr mit einem Cocktail aus Opern-, Operetten- und Filmmusik den ewigen Geschlechterkrieg zwischen Ideal und Weiblichkeit thematisiert. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Schließlich gestalten Jürgen Hofer und Andreas Weissböck am Samstag, 19. Jänner, ab 20.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach eine „Special Night“ mit Austropop-Songs von Wolfgang Ambros bis Peter Cornelius. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

