Online Pure Player QUELLE zum 60-Jahr-Jubiläum im neuen Design: innovativ, bedarfsorientiert und vielfältig

Graz (OTS) -

Pünktlich zum 60-Jahr-Jubiläum von QUELLE in Österreich startet der E-Commerce Player mit großem Relaunch in eine neue Ära – neues Logo und neuer Claim inklusive: „Wir liefern Lösungen.“

Mobile Commerce boomt weiterhin: Der in Salzburg sitzenden Traditionsmarke gelingt im abgelaufenen Kalenderjahr 2018 ein Umsatzwachstum von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mehr als 60 Prozent der Visits finden mittlerweile via Smartphones und Tablets statt, das liegt auch an der vermehrten Beliebtheit der Shopping-App, die im letzten Jahr live gegangen ist.



Mit dem Relaunch pünktlich zum 60-Jahr-Jubiläum am österreichischen Markt krempelt der in Salzburg sitzende Online-Händler QUELLE sein Layout um und setzt auf neue Impulse. Das neu verordnete Design, in Zusammenarbeit mit der renommierten Werbeagentur Young & Rubicam kreiert, dient der Profilschärfung und soll Energie ausstrahlen, Modernität vermitteln, sich an den Ansprüchen und Stärken des digitalen Handels orientieren. Seit der Übernahme der Traditionsmarke durch die österreichische UNITO-Gruppe 2011, positioniert sich QUELLE als Online Pure Player und entwickelt sich seitdem nachhaltig zu einem Erfolgsgaranten im E-Commerce.

Nun wurde ein Relaunch vollzogen, der Auftritt revitalisiert und den steigenden Kundenansprüchen im Online-Handel angepasst – ein neues Logo und der neue Claim „Wir liefern Lösungen“ sorgen für mehr Lebendigkeit, Emotionalität, aber auch ein innovatives Image. „Es war an der Zeit, Mut zu zeigen, einen neuen, differenzierten Weg einzuschlagen. Das aufgefrischte Markenimage zwischen Innovation, Vielfalt und Kundenorientierung spiegelt sich jetzt spürbar im neuen Gewand wider“, erläutert Mag. Harald Gutschi, Geschäftsführer der UNITO-Gruppe, die auch OTTO, UNIVERSAL und LASCANA unter ihrem Dach vereinigt.



Zweistellige Umsatzsteigerung trotz schwierigem Marktumfeld

Die strategische Ausrichtung als Online Pure Player mit Fokus auf Mobile Shopping macht sich bezahlt, über alle Sortimente hinweg. Entgegen eines zunehmend schwierigen Marktumfeldes verzeichnet QUELLE im abgelaufenen Kalenderjahr 2018 ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum im Mobile Commerce: Plus 17 Prozent im Vorjahresvergleich. Zu dieser Steigerung trägt vor allem die mobile Ausrichtung, der optimierte Mobile-Auftritt der Marke bei. Immer mehr Kunden nutzen ihr Smartphone bzw. Tablet, besuchen QUELLE via Shopping-App. Der Anteil der Mobile-Kunden steigt im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozentpunkte, mehr als 60 Prozent der gesamten Visits erfolgen mittlerweile über mobile Endgeräte.

