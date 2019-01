Studie: Arbeiten in der Kommunikationsbranche weiterhin interessant

IFES-Befragung für den PRVA zeigt, welche Kommunikationsjobs gefragt sind

Wien (OTS) - Sind Jobs in der Kommunikationsbranche attraktiv? Was wünschen sich junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, was sollten Arbeitgeber bieten? Werden Agenturen oder Unternehmen als die attraktiveren Arbeitgeber gesehen? Fragestellungen rund um diese Thematik untersuchte IFES im Rahmen einer Online-Befragung für den Public Relations Verband Austria (PRVA). Befragt wurden 455 Personen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren.

Die Antworten zeigen auf, dass ein Job in der Kommunikationsbranche als interessante Möglichkeit gesehen wird. Das Bild der PR ist eher verschwommen, sie wird aber als „seriös“ und „vertrauenswürdig“ eingestuft.

Wichtig ist für junge Menschen die Freude an der Arbeit. Work-Life Balance ist wichtiger als Aufstiegschancen und hohes Einkommen.

Jobs in großen Unternehmen werden von der Mehrheit der Befragten mit gutem Einkommen, Aufstiegschancen, Leistungsprämien, Arbeitsplatzsicherheit und gute Weiterbildungsangeboten verbunden. Freude an der Arbeit, ein gutes Team und Flexibilität wird hingegen mehrheitlich der Arbeit in PR-Agenturen zugeschrieben. Vor dem Hintergrund, dass Freude an der Arbeit sehr wesentlich ist, nimmt auch die Mehrheit der Befragten die Arbeit in einer Agentur als attraktiver wahr.



