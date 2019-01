Florian Wollner neuer Sales Director bei Austrian Standards

Seit 1. Jänner zeichnet Ing. Mag. (FH) Florian Wollner (34) als Sales Director für den Vertrieb des gesamten Portfolios von Austrian Standards verantwortlich

Wien (OTS) - Der 34-jährige Vertriebsexperte ist schon viel herumgekommen: Peking (China), Los Angeles (USA) und Yate (Großbritannien) zählen zu den Stationen seiner bisherigen Karriere, bevor es ihn wieder zurück nach Österreich zog. Es waren die Faktoren Internationalität und Diversität, die ihn nach über elf Jahren beim Verpackungsunternehmen Smurfit Kappa - zuletzt tätig als Geschäftsführer eines Produktionsstandorts in Hörsching (OÖ) - zu seinem Wechsel bewogen haben: Bei Austrian Standards wird er künftig als Sales Director den Vertrieb und Support von Austrian Standards weiterentwickeln.

„Standards sind international von großer Bedeutung. Sie werden in unabhängigen Gremien von nationalen und internationalen Experten entwickelt und ermöglichen den europäischen Binnenmarkt und einen weltweiten Handel“, erklärt Wollner anlässlich seiner beruflichen Weiterentwicklung und ergänzt: „Aber auch die Vielseitigkeit der Möglichkeiten, bedingt durch ein breitgefächertes Portfolio, unterschiedlichste Branchen und Interessengruppen, sowie das enorme hausinterne Fachwissen machen für mich den Reiz aus, bei Austrian Standards zu arbeiten. Für die nächsten Jahre sehe ich vor allem im Ausbau von anwenderorientierten Online-Services großes Potenzial.“

Auch Direktorin DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha sieht die Zukunft des Vertriebs von Austrian Standards verstärkt in Online-Services und möchte die Next Generation mit Servicetools abholen: „Normen ebnen den Weg für Innovationen. Die fortschreitende Digitalisierung zeigt uns, dass Online-Services immer mehr an Bedeutung gewinnen. Diese gilt es in den kommenden Jahren zu forcieren, um auch die Next Generation entsprechend ihrer Bedürfnisse servicieren zu können. Mit Florian Wollner haben wir einen erfahrenen Experten mit internationalem Background an Bord geholt, der den Herausforderungen unseres heterogenen und gleichzeitig hoch spezialisierten Umfelds gewachsen ist.“

Wollner folgt Dipl.-Betriebswirt (BA) Markus Preuner nach, der zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch das Unternehmen nach sechs Jahren verlassen hat.

