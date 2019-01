Neu im mumok – digitales Atelier für Kinder ab 6 Jahren

Vom Massachusetts Institute of Technology ins Museum: Im mumok Scratch Lab werden multimediale Kunstwerke erschaffen.

Wien (OTS) - Mit seinem vielfältigen Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche ermöglicht das mumok seinen jungen Besucher_innen bereits seit vielen Jahren ein spielerisches Eintauchen in die Welt der modernen und zeitgenössischen Kunst. Ab Februar 2019 eröffnet das mumok als erstes Museum in Österreich ein digitales Atelier, in dessen Rahmen Kinder von 6 bis 13 Jahren den kreativen Umgang mit neuen Technologien erlernen und zugleich ihre Kompetenz im Umgang mit digitalen Technologien stärken können.

Learning to Code – coding to learn. Scratch als moderne Kulturtechnik

Als eine vom Massachusetts Institute of Technology 2007 entwickelte, erziehungsorientierte Programmiersprache, bedient sich Scratch einfacher Farbblöcke, um dem Computer Anweisungen zu geben und so kinderleicht digitale Kunstwerke zu erzeugen. Scratch bietet schier grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten, so gut wie alle Ideen der jungen Teilnehmer_innen können im Rahmen der Workshops umgesetzt werden. Bild, Musik und Text werden mithilfe des Computers ganz unkompliziert miteinander verbunden und die gedankliche Trennung zwischen den einzelnen Stilen wird im Zuge der Kurse aufgelöst, um das volle kreative Potenzial der Kinder freizusetzen. Ganz nebenbei erlernen die Teilnehmer_innen durch das Arbeiten mit Scratch auf spielerische Weise Logik und algorithmisches Denken und eignen sich so die Grundlagen des digitalen Programmierens an.

Das digitale Atelier im mumok begleitet die jungen Besucher_innen auf dem Weg zum Erlenen einer Kulturtechnik, die in Zukunft dem Lesen und Schreiben gleichgesetzt wird. Die künstlerischen Werkzeuge entsprechen somit, neben analogen Techniken, der bereits bestehenden Lebensrealität der Kinder von heute. Digitale Tools, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, kreative Prozesse umzusetzen und selbstständig zu arbeiten, erleichtern ihnen einen kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit der komplexen Welt von morgen.

Individualität und Gemeinschaft im Atelier der Zukunft

Experimentierfreude, Neugier und Spaß am Entdecken sind die treibenden Kräfte im Lernkonzept des digitalen Ateliers im mumok. Im kreativen Arbeiten mithilfe logischer Strukturen werden die Kinder angeregt, ihre eigenen Denkmodelle zu entwerfen. Das Team der mumok Kunstvermittlung unterstützt die Besucher_innen des digitalen Ateliers konkret bei der Entwicklung individueller Projekte und ermutigt sie, ihre Lernumgebung mitzugestalten, indem sie sich miteinander freuen und Erfolge teilen.

Trial and Error

Das verharren in Kategorien wie „Richtig” oder „Falsch” lässt keinen Raum für Entwicklung und hat keine Verbindung mit der Realität. Die Devise des digitalen Ateliers im mumok lautet: Fehler machen und Fehler lösen. Durch einen offenen Umgang mit diesen Fehlschlägen und „Bugs” werden die Kinder aktiv und ihr Verständnis der Lerninhalte wird vertieft, denn nur wer Fehler riskiert (und macht), kann auch besser werden. Oft wird so aus einem vermeintlichen „Bug” ein interessantes Feature.

Digitales Gestalten als Brücke zur modernen Kunst

Bereits seit den 1960er-Jahren setzten sich Künstler_innen mit digitalen Techniken auseinander. In der aktuellen Ausstellung Malerei mit Kalkül. Positionen der Neoavantgarde aus der mumok Sammlung sowie in allen Sammlungsbeständen des Hauses befinden sich zahlreiche Werke von Künstler_innen, die sich digitalen Mitteln des künstlerischen Ausdrucks verschrieben haben. Das künstlerische Arbeiten mit digitalen Mitteln und Techniken prägen die zeitgenössische Kunst wie keine andere Gattung. An diese Methoden knüpft das mumok nun im Rahmen des Scratch Lab an.

Infos zu den Workshops

Semesterferienwoche 4.–8. Februar 2019:



Kurs für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren

Montag, 4. Februar, 10:00–13:00

Dienstag, 5. Februar, 10:00–13:00

Mittwoch, 6. Februar, 10:00–13:00



Kurs für Kinder zwischen 10 und 13 Jahren

Mittwoch, 6. Februar, 14:00–17:00

Donnerstag, 7. Februar, 10:00–13:00

Freitag, 8. Februar, 10:00–13:00

Anmeldung unter: www.mumok.at/de/mumok-scratch-lab

Diese beiden Kurse sind dank der Unterstützung von wienXtra kostenlos

Zwei Semesterkurse im Sommersemester 2019

Kurs für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren - mittwochs 15:00–17:00 Uhr; max. 16 Teilnehmer_innen

20. Februar, 27. Februar, 6. März, 13. März, 20. März, 27. März, 3. April, 10. April, 24. April, 8. Mai, 15. Mai, 22. Mai, 5. Juni, 12. Juni.

14 Einheiten/280 Euro

Ermäßigung für Kinderclubkartenbesitzer_innen, Geschwisterkinder, – 20% (€ 224)

Kurs für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren – samstags 10:00–12:00 Uhr; max. 16 Teilnehmer

23. Februar, 2. März, 9. März, 16. März, 23. März, 6. April, 27. April, 4. Mai, 11. Mai, 18. Mai, 25. Mai, 8. Juni, 15. Juni, 22. Juni.

14 Einheiten/280 Euro

Ermäßigung für Kinderclubkartenbesitzer_innen, Geschwisterkinder, – 20% (€ 224)

Anmeldung unter

https://www.mumok.at/de/mumok-scratch-lab

Gratis Schnupperkurs am 13. Februar 2019

Es besteht die Möglichkeit, an einem Schnupperkurs am Mittwoch, 13. Februar von 15 bis 17 Uhr teilzunehmen. Für Ihre Anmeldung und weitere Fragen steht Ihnen Benedikt Hochwartner unter benedikt.hochwartner @ mumok.at oder +43-1-52500-1313 zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Katharina Murschetz (Leitung), Katja Kulidzhanova

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43-1-52500-1400, 1450

presse @ mumok.at

www.mumok.at