Bezirksmuseum 4: „Wiener G’schicht’n – Wiener Musi‘“

Wien (OTS/RK) - Der als „Papiertheater“-Direktor bekannte Ulrich Chmel unterhält auch gerne die Mitmenschen als Rezitator. Am Samstag, 19. Jänner, ist es wieder soweit: Um 18.30 Uhr geht im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) das kurzweilige Programm „Wiener G’schicht’n – Wiener Musi‘“ los. Ulrich Chmel deklamiert ausgewählte Texte von Jandl, Kuh, Krutisch, Marzik, Pötzl, Strnadt und anderer Verfasser. Richard Pilkington trägt auf seiner Gitarre zu den Texten passende „wienerische“ Lieder vor. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Anzahl der freien Plätze ist begrenzt. Aus diesem Grund ersuchen die Organisatoren um rasche Anmeldungen: Telefon 505 92 69 bzw. E-Mail ulrich.chmel @ papiertheater.at.

Auch eine Besichtigung der umfangreichen Dauer-Ausstellung zur spannenden Bezirksgeschichte der Wieden lohnt sich. Das Museum ist am Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Donnerstag (18.00 bis 20.00 Uhr) geöffnet. Allzeit ist der Zutritt kostenlos. An Feiertagen und während der Schulferien sind die Räumlichkeiten geschlossen. In der fixen Schau dokumentiert das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Philipp Maurer) beispielsweise die Vergangenheit des „Freihaus“-Viertels. Sonstige Rückblicke betreffen zum Beispiel verdiente Tonkünstler aus dem 4. Bezirk sowie Kirchen, das Kärntnertor und die Elisabethbrücke. Fragen dazu beantwortet Museumschef Maurer unter der Rufnummer 581 24 72 und via E-Mail:

bm1040@bezirksmuseum.at.

