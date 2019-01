Drei Personen nach Körperverletzung in Wohnung festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 14.01.2019

Uhrzeit: 22:10 Uhr

Adresse: Wien Simmering

Gestern Abend wurde die Sektorstreife der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße zu einer Wohnung nach mehrfacher Körperverletzung beordert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verletzten Mann (23) sowie dessen 24-jährige Lebensgefährtin, welche ebenfalls Verletzungen aufwies. Zum Sachverhalt befragt gaben die Personen an, sechs Täter, darunter eine Frau, hätten kurz zuvor die Wohnung gestürmt und beide mit Stangen und Holzprügel attackiert. Grund: Die Täter, eine dem Opfer bekannte Familie aus Serbien, seien wegen einer Familienstreitigkeit auf der Suche nach einem Mann, der dem männlichen Opfer bekannt sei. Im Zuge der Amtshandlung konnten die Beamten in einer nahegelegenen Wohnung drei Tatverdächtige antreffen und widerstandslos festnehmen. Es handelte sich um serbische Staatsbürger, zwei Männer (11, 58) sowie eine Frau (21). Die Beschuldigten gaben sofort zu, den Angriff verübt zu haben, widersprachen jedoch den Opferangaben zu Anzahl der Angreifer und den angeblich benützten Tatmitteln. Während der Administration der Festnahmen wurde ein drittes Opfer (männlich, 21) in der Polizeiinspektion vorstellig, er wies erhebliche Beinverletzungen auf. Es stelle sich heraus, dass es sich bei dem dritten Opfer um den ursprünglich von den Angreifern Gesuchten handelte. Die drei Tatverdächtigen befinden sich zur Stunde in Haft. Das 21-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Opfer dürften leichte Verletzungen erlitten haben.

