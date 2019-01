„Frühlingserwachen“ im Museum Niederösterreich

„Natur im Garten“ feiert 20-Jahre-Jubiläum

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit mittlerweile 16 Jahren bildet das Fest von „Natur im Garten“ im Museum Niederösterreich in St. Pölten den Auftakt für das Gartenjahr. So wird auch heuer wieder mit dem „Frühlingserwachen“ die neue Gartensaison eingeläutet, während der Winter das Land noch fest im Griff hat: Am Samstag, 19. Jänner, erwartet die Besucher dabei von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Spannende Vorträge von Gartenprofis, angeführt von ORF-Biogärtner Karl Ploberger, stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Tipps der Experten von „Natur im Garten", die über die neuesten Trends beim ökologischen Gärtnern informieren. Die kleinen Gäste werden von Kinderliedermacher Bernhard Fibich unterhalten und können sich beim Mikroskopieren, Verzieren von Lebkuchen oder beim Basteln und Malen austoben. Über 30 Partnerbetriebe von „Natur im Garten“ laden überdies mit ihren Produkten zu einer Verkostung ein und präsentieren anschauliche Garten- und Gestaltungstipps für das eigene Heim.

Zudem bietet das „Frühlingserwachen“ auch eine gute Gelegenheit, die noch bis 10. Februar laufende Natur-Sonderausstellung „Garten − Lust. Last. Leidenschaft." zu besuchen: Die Schau versammelt die schönsten Gärten Niederösterreichs von Schloss Hof über das Museumsdorf Niedersulz bis hin zur der Schallaburg auf einem Fleck und lädt zu einer blühenden und plätschernden interaktiven Reise durch 12.000 Jahre Kulturgeschichte des Gartens von der Jungsteinzeit bis hin zu den aktuellen Trends wie dem „Urban Gardening“ oder den vertikalen Gärten.

Ab 17 Uhr feiert dann im Rahmen des „Frühlingserwachens“ auch die Aktion „Natur im Garten“ ihr 20-Jahre-Fest. Mit dabei sind u. a. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrat Martin Eichtinger und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka als Initiator der Initiative.

Nähere Informationen beim Museum NÖ unter 02742/908090 und www.museumnoe.at bzw. bei „Natur im Garten“ unter 02742/74333 und www.naturimgarten.at.

