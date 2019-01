Das Ö3-Midnightrace direkt nach dem Nachtslalom in Schladming

Ö3-Coach Michi Kirchgasser sucht zehn Ö3-Hörer/innen, die bei der Ö3-Skichallenge auf der Slalomstrecke gegeneinander antreten.

Wien (OTS) - Einmal im Leben einen Weltcup-Slalom fahren, auf der Original-Rennstrecke, gecoacht von WM-Silber-Gewinnerin Michi Kirchgasser – der Ö3-Wecker macht’s möglich! Am Dienstag, den 29. Jänner treten zehn Ö3-Hörer/innen beim Ö3-Midnightrace auf der Slalomstrecke in Schladming gegeneinander an. Direkt nach der Nightrace-Siegerehrung werden sie bei der ersten Ö3-Challenge des Jahres zeigen, wer der oder die Schnellste ist.

Ö3-Coach Michi Kirchgasser hat bei der Ski-WM 2013 in Schladming die Silber-Medaille gewonnen. Nun ist sie gemeinsam mit Non-Skiing-Captain Tom Walek auf der Suche nach den zehn Teilnehmer/innen. Das Nightrace in Schladming gilt unter den besten Skifahrern der Welt als das steilste, schwierigste und gleichzeitig spektakulärste Slalom-Rennen des Weltcups. Für die Teilnehmer/innen des Ö3-Midnightrace wird der originale Slalom-Kurs des zweiten Durchgangs also die Herausforderung des Jahres. Anmeldungen sind bis Donnerstag, den 24. Jänner um 12.00 Uhr auf oe3.ORF.at möglich. Die Teilnehmer/innen werden am Freitag, den 25. Jänner im Ö3-Wecker und auf oe3.ORF.at bekannt gegeben.

Hitradio Ö3 LIVE beim Nachtslalom in Schladming

Wenn am Dienstag, den 29. Jänner das Nightrace in Schladming über die Bühne geht, berichten die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits live aus Schladming und halten die Ö3-Hörer/innen auf dem Laufenden. Sie liefern außerdem ausführliche Vorschauen, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Slalomstars.

