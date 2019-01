EANS-News: Lenzing AG / Lenzing eröffnete neues Innovationscenter in Indonesien

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Forschung/Entwicklung/Unternehmen

Highlights -

Neues hochmodernes Center zum Test von Fasern gestartet

Neue Produkte aus LENZING(TM) Fasern werden am Standort weiter entwickelt

Ausbau der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern

Alle Technologien für Innovationen bis zum Modeartikel jetzt auch in Asien

Purwakarta - Die Lenzing Gruppe eröffnete am indonesischen Produktionsstandort Purwakarta eine neues Innovationszentrum, das Lenzing Center of Excellence. Sie baut damit die Zusammenarbeit mit den Kunden und Partnern, die die LENZING(TM) Fasern verarbeiten, weiter aus. Im neuen Innovationscenter entwickelt die Lenzing Gruppe gemeinsam mit ihren Kunden vor allem neue Garne und testet auf speziellen Laborgeräten die unterschiedlichen Typen von Fasern und Garnen. Sie hat dort alle Maschinen mit den neuesten Technologien, die auch die Kunden im Einsatz haben.

"Die Arbeiten im Lenzing Center of Excellence sind bereits voll angelaufen und stoßen bei Kunden und Partnern auf großes Interesse. Die verstärkte Zusammenarbeit mit diesen ist ein wichtiger Schritt der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie sCore TEN", sagt Robert van de Kerkhof, Marketing- und Vertriebsvorstand der Lenzing Gruppe. "Die Nähe des neuen Innovationscenters zu wichtigen Kunden und Partnern in Asien schafft eine neue Dimension in unserem Serviceangebot. Wir können schneller auf aktuelle Trends reagieren und ein breites Spektrum an Charakteristiken aller unserer Fasern und Fasermischungen abdecken und weiter entwickeln", so van de Kerkhof weiter.

"Nach der Inbetriebnahme des Applikations- und Innovationscenters in Hongkong setzen wir mit dem Center of Excellence in Indonesien einen weiteren Schritt zur stärkeren Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir fokussieren hier in Purwakarta vor allem auf Entwicklungen von der Faser zum Garn. In Hongkong geht es hauptsächlich um Innovationen vom Garn zur Mode. Mit den beiden Zentren decken wir jetzt die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden und Partner auch in Asien ab. Ich hoffe, dass das neue Center tatsächlich eines für Exzellenz sowohl in der Weiterentwicklung der Technologie also auch der Partnerschaften mit unseren Kunden wird."

Das Lenzing Center of Excellence hat seine Tätigkeit gegen Ende des Jahres 2018 aufgenommen und steht Besuchern der gesamten Textilbranche offen. Es vervollständigt die Kette an Innovations- und Applikationscentern der Gruppe in Lenzing, Purwakarta und Hongkong.

Foto Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hs97MeP7uV8R [https://

mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hs97MeP7uV8R]

PIN: hs97MeP7uV8R

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Lenzing AG

A-A-4860 Lenzing

Telefon: +43 7672-701-0

FAX: +43 7672-96301

Email: office @ lenzing.com

WWW: http://www.lenzing.com

ISIN: AT0000644505

Indizes: WBI, ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Lenzing AG

Mag. Waltraud Kaserer

Vice President Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: +43 (0) 7672 701-2713

mailto: w.kaserer @ lenzing.com