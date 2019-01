MetaCompliance bringt bahnbrechende Cyber-Sicherheitsschulung auf den Markt

London (ots/PRNewswire) -

Sensibilisierung für Cyber-Sicherheit - ein neuer Weg

Zeitgleich mit der Aufklärungskampagne der US-Regierung, in der Unternehmen dazu aufgefordert werden, sich besser gegen Online-Angreifer zu schützen, hat MetaCompliance, ein weltweit führendes Unternehmen für die Sensibilisierung von Mitarbeitern in den Bereichen Cyber-Sicherheit und Datenschutz, MetaLearning Fusion auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine neue Lernplattform, die einen neuen Weg der Mitarbeitersensibilisierung im Bereich Cyber-Sicherheit beschreitet.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/807769/MetaCompliance_Logo.jpg )

Das Unternehmen hat eine moderne, in der Branche vollkommen neuartige Lösung entwickelt, mit der Unternehmen ihre eigenen individuellen Kurse zum Thema Cybersicherheit gestalten können, die ihre jeweilige Marke und ihren Stil repräsentieren und sie so für die Mitarbeiter wesentlich ansprechender und authentischer macht.

Denn herkömmliche Schulungen zum Thema Cyber-Sicherheit haben oftmals das Problem, nichtssagend und langweilig zu erscheinen, was zu einer sehr geringen Mitarbeiterbeteiligung führt. Genau darauf jedoch bauen Internetkriminelle: Ungeschultes Personal stellt eine enorme Gefahr für die Sicherheit eines Unternehmens dar.

Mehr als 90 % aller erfolgreichen Cyberangriffe erfolgen aufgrund von Informationen, die von ahnungslosen Mitarbeitern weitergegeben werden. Und da es immer schwieriger wird, in Netzwerke einzudringen, sind Mitarbeiter zunehmend das Ziel von Hackern, da sie die einfachste Möglichkeit darstellen, in ein Netzwerk einzudringen und sensible Daten zu stehlen.

Anders als standardisierte E-Learning-Kurse für Cyber-Sicherheit bietet MetaLearning Fusion den Unternehmen die Möglichkeit, mit Hilfe einer umfangreichen Bibliothek an kurzen eLearning-Kursen maßgeschneiderte Schulungen zu erstellen, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden können. Die Kurse sind einfach zu erstellen und können individualisiert werden, so dass der Inhalt ansprechender für die Mitarbeiter ist und die Philosophie der jeweiligen Marke widerspiegelt.

Robert O'Brien, CEO von MetaCompliance, erklärte: "Auf die einzelne Marke zugeschnittene Kurse können sich im Normalfall nur die größten Konzerne finanziell leisten. Unsere Technologie macht dies allen Unternehmen verfügbar, die das Cyber-Risiko mit Hilfe von Initiativen zur Sensibilisierung ihrer Mitarbeiter verringern möchten."

Informationen zu MetaCompliance

MetaCompliance wurde 2005 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für die menschliche Sensibilisierung in den Bereichen der Cybersicherheit und Datenschutz. Die innovative Cloud-Plattform des Unternehmens bietet eine One-Stop-Shop-Management-Lösung zur Mitarbeitersensibilisierung und Compliance.

Die Plattform bietet den Kunden ein vollständig integriertes und mehrsprachiges Paket an Compliance-Funktionen wie Richtlinienmanagemen, E-Learning, simuliertes Phishing, Datenschutzmanagement und Störfallmanagement, die entweder einzeln oder als Komplettsystem gekauft werden können.

Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.metacompliance.com

Rückfragen & Kontakt:

Geraldine Strawbridge

+44-(0)-2079179527

gstrawbridge @ metacompliance.com