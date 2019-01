Tacton führt cloudbasierte Lösung zur Designautomatisierung für verbesserte Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung in der Fertigungsindustrie ein

Stockholm, Schweden (ots/PRNewswire) -

Unübertroffene Arbeitsabläufe und nahtlose Integration mit führenden CAD-Lösungen bieten Herstellern den idealen Ansatz, kundenspezifische Lösungen schneller zu vermarkten

Tacton, weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für CPQ (Configure, Price, Quote) und Designautomatisierung für produzierende Unternehmen, hat heute die Veröffentlichung von Tacton CoDesigner, einer bahnbrechenden, cloudbasierten Lösung, bekannt gegeben, die Vertriebsteams, Konstrukteuren und Ingenieuren eine nahtlose Zusammenarbeit bei der Entwicklung kundenspezifischer Fertigungslösungen ermöglicht.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/781766/Tacton_Logo.jpg )

Als cloudbasierte Lösung überwindet Tacton CoDesigner Hindernisse, die einer optimalen Zusammenarbeit zwischen Produktentwicklung, Design und Vertrieb bei der Entwicklung maßgeschneiderter Produkte für spezifische Kundenanforderungen im Wege stehen können. Dank Tacton CoDesigner kann sich jedes Mitglied des Entwicklungs- und Verkaufsteams das Produkt in jeder einzelnen Phase des Designprozesses vorstellen und ein detailliertes Verständnis davon zu erlangen - vom ersten Entwurf bis zur Produktion und Lieferung. Die verbesserte Zusammenarbeit führt zu erheblichen Kosten- und Zeiteinsparungen, da die Teams in der Lage sind, Probleme im Produktdesign zu erkennen, Genehmigungen während des gesamten Entwicklungsprozesses effektiv zu verwalten und gleichzeitig die Risiken von Designmängeln und teuren Fehlern bei Technikaufträgen um 30 Prozent zu reduzieren.

"Die Cloud verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Produkte entwickeln und verkaufen, und Tacton CoDesigner ist der nächste Schritt in dieser Entwicklung der Fertigungsbranche", erläuterte Frederic Laziou, CEO von Tacton. "Wir bieten den Ingenieur- und Vertriebsteams frühere und effektivere Einblicke in jede einzelne Phase der Produktentwicklung und verschaffen ihnen so einen echten Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, die richtigen Produkte schneller zu vermarkten und den Kunden in kurzer Zeit zu höheren Einnahmen zu verhelfen."

Zu den Hauptmerkmalen und Vorteilen der neuen cloudbasierten Tacton CoDesigner-Lösung gehören:

Konfiguration neuer, kundenspezifischer Produkte mit der künstlichen Intelligenz (KI) von Tacton.

Automatisierung und Reduzierung wiederkehrender Aufgaben für Vertriebsingenieure.

Vereinfachung individuellen Produktdesigns durch nahtlose Integration mit führenden CAD-Lösungen wie Solidworks, PTC Creo und Autodesk Inventor.

Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team bei der Durchführung von Produktentwicklungsprojekten und -aufgaben.

Reduzierter Aufwand bei der IT-Verwaltung und Wartung, niedrigere Kosten.

Verbesserung der Arbeitsabläufe, um die Produktqualität zu verbessern und den Zeitaufwand für lange Genehmigungszyklen im Entwicklungsprozess zu reduzieren.

Tacton CoDesigner ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es den Kunden, sich mithilfe der CPQ-Lösungen von Tacton weiterzuentwickeln, um weltweit führenden Herstellern einen umfassenden Ansatz für das Design, die Konfiguration und den Verkauf komplexer Produkte anzubieten.

Reseller-Programm in Nordamerika

Tacton hat kürzlich Investitionen in Höhe von 12 Mio. USD in Nordamerika bekannt gegeben, und die Vermarktung von Tacton CoDesigner wird den Aufschwung auf diesem wichtigen Markt weiter vorantreiben. Darüber hinaus wird Technicon Systems, Inc., das sich auf Tacton-Unternehmensimplementierungen für führende nordamerikanische Hersteller spezialisiert hat, als exklusiver Vertriebspartner für Tacton CoDesigner fungieren und die Partnerschaft mit Tacton zusätzlich festigen.

"Tacton CoDesigner bietet den Herstellern die Möglichkeit, durch bessere Zusammenarbeit und automatisierte Workflows ihre Effizienz bei der Entwurfsautomatisierung zu steigern", erklärte Mark Keenan, CEO von Technicon Systems, Inc.

Informationen zu Tacton

Die Produktionssoftware-Lösungen von Tacton verbinden den Kunden mit Produkt und Hersteller für klügere Geschäftsentscheidungen. Indem wir die Kunden in den Mittelpunkt des Prozesses stellen, konzentrieren wir uns auf ihre Bedürfnisse und ermöglichen so bessere Verkaufszahlen und effizientere Abläufe. Unser vorgabenbasierter Konfigurator stützt sich auf 20 Jahre Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz und geht über Preisanpassungskonfigurationen (CPQ) hinaus. Er verändert die Art und Weise, wie Sie Geschäfte tätigen und ermöglicht es Ihren Klienten, Beziehungen zu ihren Kunden und nicht nur zu Produkten aufzubauen. Wir verfügen über weltweite Fertigungskompetenz und arbeiten mit Partnern wie ABB, Bosch, Caterpillar Propulsion, Daimler, MAN, Mitsubishi, Siemens, Toshiba und Yaskawa zusammen. Tacton hat seine Hauptsitze in Stockholm und Chicago und betreibt weitere Geschäftsstellen in Karlsruhe, Warschau und Tokio. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.tacton.com

Rückfragen & Kontakt:

Rebecca Mettler

BOCA Kommunikation für Tacton

tactonpr @ bocacommunications.com

914-215-0113