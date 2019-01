Pressekonferenz: Präsentation der österreichischen Arzneipflanze 2019

Herbal Medicinal Products Platform Austria präsentiert Arzneipflanze des Jahres am 24.1 in Wien

Wien (OTS) - Die Wissenschaft gewinnt nicht nur ständig neue Erkenntnisse über die Wirkung der traditionellen Arzneipflanzen, auch neue Pflanzenwirkstoffe halten Einzug in die Medizin. Die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) – bestehend aus ExpertInnen der Universitäten Graz, Innsbruck und Wien – hat sich daher zur Aufgabe gemacht, jährlich die Arzneipflanze des Jahres in Österreich zu küren. In den vergangenen Jahren zeigten sich die Wissenschaftler der HMPPA besonders von den pharmakologischen Eigenschaften von Mutterkraut (2017) und Cannabis (2018) beeindruckt.

Welche Pflanze 2019 den Auswahlkriterien standgehalten und durch innovative therapeutische Ansätze beeindruckt hat, erfahren Sie auf dem Pressefrühstück "Arzneipflanze des Jahres 2019 – Pharmazeutische Nutzung und ihre Bedeutung in der Medizin"

Auf dem Podium:



Univ. Prof. Dr. Rudolf Bauer, Leiter des Instituts für Pharmazeutische Wissenschaften der Universität Graz: "Die Wahl der Arzneipflanze des Jahres 2019: Auswahlkriterien, Entscheidungsfindung, Ergebnis"





em. o. Univ.-Prof. Dr. Chlodwig Franz, Vizepräsident der HMPPA, Abt. Funktionelle Pflanzenstoffe, Vetmeduni Wien: "Porträt der Arzneipflanze des Jahres 2019 –Kultivierung: Problematik und Erfolge"





Univ.-Prof. Dr. Hermann Stuppner, Präsident der HMPPA, Abteilung für Pharmakognosie am Institut für Pharmazie, Universität Innsbruck: „Inhaltsstoffe der Arzneipflanze des Jahres 2019 und deren Wirkungen"





Ass.-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. David Bernhard, Leiter des Zentrums für medizinische Forschung in der medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler Universität in Linz: "Die Arzneipflanze des Jahres 2019 bei kardiovaskulären Erkrankungen"





Univ.-Prof. Dr.Dr.h.c. Brigitte Kopp, Vizepräsidentin der HMPPA, Department für Pharmakognosie, Universität Wien: "Die Arzneipflanze des Jahres 2019 und ihre Bedeutung"



Pressefrühstück Arzneipflanze 2019

Datum: 24.01.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Bibliothek in der Apothekerkammer

Spitalgasse 31, 1090 Wien, Österreich

Url: http://hennrich-pr.at/de/Aktuelles/PressefruehstueckArzneipflanze20191

