"Mr. Hitparade" Udo Huber auf Radio Burgenland

„Valentinstags-Spezial“ am 14. Februar 2019

Eisenstadt (OTS) - „Mr. Hitparade“ Udo Huber wird am 14. Februar 2019 auf Radio Burgenland eine Valentinstag-Spezial Musiksendung präsentieren. Somit wird die Radio Legende, die seit Jahren in Andau lebt, nun auch auf Radio Burgenland zu hören sein.

„Seine Stimme ist für viele Menschen mit wunderbaren Erinnerungen verbunden, seine Präsenz als Moderator, gepaart mit seiner umfassenden Musik-Kompetenz ist eine Bereicherung für unseren Sender“, freut sich Radio Burgenland-Programmchefin Mag.a Ursula Hofmeister.

Udo Huber ist nicht nur in Österreich „Kult“, das zeigt auch eine Auszeichnung, die der Moderator noch diese Woche in unserem Nachbarland, der Slowakei, erhalten wird. Er wird mit dem „Ehrenpreis des Verbandes der slowakischen Autoren und Interpreten“ ausgezeichnet. Dieser Preis wird auch der „slowakische Grammy“ genannt und ist mit dem heimischen „Amadeus“ vergleichbar.

Begründet wird die Auszeichnung mit seiner seit den 1980er Jahren anhaltenden Popularität in der Slowakei und „aufgrund des Phänomens namens Udo, das über den Eiserne Vorhang stärker wirkte als ‚Radio Free Europe‘ oder ‚Voice of America‘“, so der Veranstalter wörtlich.

„Valentinstag-Spezial mit Udo Huber“

Am 14. Februar, von 13.00 – 18.00 Uhr

Live auf Radio Burgenland

