Juraczka: Skepsis bei aktuellen Radzahlen Wien angebracht

Verlässliche Modal Split Zahlen abwarten – Umgang mit Zählstellenmanipulationen fraglich

Wien (OTS) - „Skeptisch“ zeigt sich ÖVP Wien Verkehrssprecher Manfred Juraczka gegenüber den von der Mobilitätsagentur präsentierten Radzahlen der Radzählstellen. „Wir begrüßen es prinzipiell, wenn mehr Wienerinnen und Wiener das Fahrrad nutzen. Aber Herr Blum hat in der Vergangenheit schon bei den Zahlen zu den Winterradlern nachweislich mit falschen Zahlen gearbeitet. Deshalb warten wir lieber die Berechnungen des Modal Split Wien ab, diese sind nämlich verlässlich“, so Juraczka weiter. Die Berechnungen bei der Anzahl der Radfahrer im Modal Split von 2011-2017 steht quasi unverändert auf 6 Prozent bzw. 7 Prozent.

Weiters stellt Juraczka die genaue Berechnung infrage. So gab es vor fast genau einem Jahr eine politische Protestaktion bei der Zählstelle Praterstern, bei der zahlreiche Radfahrer um die Zählstelle am Praterstern gefahren sind und damit bewusst manipuliert haben. „Blum hat versichert, solche Manipulationen aus der Rechnung herauszunehmen. Wie das funktionieren soll, erschließt sich uns nicht wirklich, daher sind und bleiben wir skeptisch“, so Juraczka abschließend.

