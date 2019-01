Lotto: Niederösterreicherin knackt Jackpot und gewinnt 1,6 Mio. Euro

Beim Joker wartet ein Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro

Wien (OTS) - Fünf Quicktipps riskierte eine Spielteilnehmerin aus dem südlichen Niederösterreich, um den Lotto Jackpot zu knacken. Und sie tat gut daran, denn im fünften Tipp standen genau jene Zahlen, die dann am Sonntag gezogen wurden. Und da es die einzige Quittung mit den „sechs Richtigen“ war, knackte die Industrieviertlerin den Jackpot im Alleingang und gewann mehr als 1,6 Millionen Euro.

„Jeder der zwölf Tipps ein Gewinn“ – über diese Bilanz durfte sich einer der drei Gewinner eines Fünfers mit Zusatzzahl zu je rund 43.800 Euro freuen. Es war ebenfalls ein Niederösterreicher, der zwar einen Normalschein ausgefüllt hatte, aber offensichtlich mit einem speziellen System gespielt hatte. Denn zum Fünfer mit Zusatzzahl kamen noch ein Fünfer, zwei Vierer mit Zusatzzahl, ein Vierer, fünf Dreier mit Zusatzzahl und zwei Dreier, was mit einem Zusatzgewinn von mehr als 1.600 Euro zu Buche schlägt. Die beiden weiteren Fünfer mit Zusatzzahl wurden in NÖ und in OÖ jeweils per Quicktipp erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag erneut keinen Sechser, wovon die 59 Gewinner eines Fünfers profitierten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es wohl eine über win2day gespielte Quittung mit der richtigen Joker Zahl, dennoch wurde der Jackpot nicht geknackt. Denn es war das „Nein“ angekreuzt, und damit wurde die Summe von knapp 400.000 Euro nicht gewonnen, sondern blieb im Gewinntopf. Am Mittwoch geht es damit um einen Doppeljackpot, und der wird mit etwa 500.000 Euro gefüllt sein.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13.01.2019

1 Sechser zu EUR 1.633.755,50 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 43.788,70 124 Fünfer zu je EUR 1.155,70 246 Vierer+ZZ zu je EUR 174,70 6.020 Vierer zu je EUR 39,60 6.710 Dreier+ZZ zu je EUR 16,00 92.340 Dreier zu je EUR 4,60 234.836 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 11 15 16 20 30 Zusatzzahl: 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13.01.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 59 Fünfer zu je EUR 5.915,60 2.674 Vierer zu je EUR 22,10 44.952 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 13 22 39 41 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13.01.2019

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 395.215,07 – 500.000 Euro warten 8 mal EUR 8.800,00 94 mal EUR 880,00 1.049 mal EUR 88,00 10.891 mal EUR 8,00 107.750 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 7 6 1 0 2

