value one holding AG: Sabine Müller wird neuer CMO

Die bisherige Geschäftsführerin der value one-Tochterfirma IC Development verstärkt in Zukunft das Management Team der Holding

Wien (OTS) - Die value one holding AG beruft Sabine Müller mit Anfang Jänner 2019 als Chief Marketing Officer in das Management Team. Sie wird mit den Agenden Kommunikation, Marketing sowie Produktentwicklung betraut. Das Wiener Unternehmen entwickelt und betreibt Immobilienprojekte europaweit.

Die bisherige Geschäftsführerin der value one-Tochterfirma IC Development verstärkt in Zukunft das Management Team der Holding und wird hauptverantwortlich für die Weiterentwicklung der holdingeigenen Marken sein. „Sabine Müller war schon bisher stark an der erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung unserer Immobilienprojekte beteiligt“, sagt Andreas Köttl, CEO der value one holding. „Nachdem sie als langjährige Geschäftsführerin der IC entscheidend an der Entwicklung des neuen Stadtteiles VIERTEL ZWEI mitgearbeitet hat, wird sie nun im Rahmen ihrer Holdingfunktion all unsere Marken verstärkt positionieren und neue Immobilienprodukte für die Gruppe entwickeln.“

Als Geschäftsführerin der IC Development hat Sabine Müller seit 2004 den modernsten Stadtteil Wiens, das VIERTEL ZWEI in Wien Leopoldstadt, mitgeformt und dabei auch die Entwicklung von Marken wie „MILESTONE – student living“ verantwortet. „Ich freue mich, dass ich meine Aufgaben nun auf die gesamte value one holding ausweiten kann. Mein Ziel ist es, neue Immobilienprodukte zu entwickeln, die Innovationskraft unserer Projekte hervorzuheben und den Marken der value one ein klares Profil und einen starken Auftritt zu verschaffen“, sagt Sabine Müller zu ihrem Karriereschritt.

Über value one holding AG

Die value one holding AG entwickelt und betreibt seit 20 Jahren Immobilienprojekte in Österreich und mittlerweile europaweit. Tochterunternehmen der value one holding AG sind unter anderem IC Development GmbH (Immobilienentwicklung in Österreich), value one development international GmbH (internationale Immobilienentwicklung) und MILESTONE Operations GmbH (Betreiber von studentischen Wohnprojekten).

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Judith Erlfelder, MA

Head of Marketing & Communications

j.erlfelder @ value-one.at

T: +43-1-217 121-0

www.value-one.at