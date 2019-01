Favoriten: Naturfreunde zeigen Foto-Schau „Venezia“

Vernissage: 16.1., Führungen: 31.1. und 14.2., Info: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - In Zusammenarbeit mit dem Verein „Kultur 10“ zeigt der „Naturfreunde Fotoklub Favoriten“ eindrucksvolle Aufnahmen aus der Lagunenstadt Venedig. In der neuen Ausstellung mit dem Titel „Venezia“ gibt es eine attraktive Lichtbilder-Kollektion zu sehen. Rund 30 Werke im Großformat offenbaren mannigfaltige venezianische Facetten. Die Arbeiten stammen von etwa 10 Damen und Herren im Alter zwischen 45 und 70 Jahren. Der Zutritt zur Vernissage am Mittwoch, 16. Jänner, ab 19.00 Uhr, ist frei. Im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) können hauptsächlich wirklichkeitsgetreue Motive besichtigt werden, sowohl in Farbe als auch in Schwarz/Weiß. Info:

Telefon 0660/46 46 614, E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Eine eingehende Betrachtung der künstlerischen Digital-Bilder lohnt sich. Der „Naturfreunde Fotoklub Favoriten“ hat derzeit 25 Mitglieder, von denen 10 Personen mit anziehenden Werken in der Ausstellung „Venezia“ vertreten sind. Die Schau läuft bis Donnerstag, 14. März, und kann im Rahmen verschiedener Kultur-Veranstaltungen (Chor-Konzert, Akkordeon-Wettbewerb, Schlager-Nachmittag, etc.) besucht werden. Darüber hinaus lädt der Klub zu informativen Führungen ein: Am Donnerstag, 31. Jänner, und am Donnerstag, 14. Februar, stehen mehrere „Naturfreunde“ dem Publikum von 16.00 bis 18.00 Uhr für Rundgänge durch die Foto-Ausstellung zur Verfügung und beantworten individuelle Fragen zur Anfertigung der Bilder. Auch bei diesen 2 Terminen ist der Eintritt kostenlos. Zuschriften an die Foto-Vereinigung per E-Mail: nf10 @ foto10.at.

Allgemeine Informationen:

Naturfreunde Fotoklub Favoriten:

https://foto10.at

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Kulturelle Angebote im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

