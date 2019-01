High 5 Games startet weltweit mit der Kindred Group

New York (ots/PRNewswire) - High 5 Games ("H5G") weitet über eine neue Partnerschaft mit der Kindred Group, einem branchenführenden Online-Gaming-Betreiber, seine weltweite Präsenz aus. Über diese kommerzielle Allianz planen beide Partner, in neu regulierten Märkten wie Schweden und New Jersey Tritt zu fassen und ihre Reichweiten auszubauen. Speziell High 5 Games macht weiter große Fortschritte, sein Portfolio an "mobilfähigen" Spielen auszuweiten. Premium-Betreibern wie der Kindred Group bietet das Unternehmen seit 1. Januar mehr als 80 HTML5-Slot-Titel an.

Mit dem Beginn des neuen Jahres hat High 5 Games auf allen Marken der Kindred Group das Spiel All That Cash(TM) debütiert. Die Kindred Group ist H5Gs erster Partner für die Märkte nordische Länder und Schweden. H5Gs hoch optimierte HTML5-Pipeline ist für Schweden zertifiziert. Das Unternehmen wird seine innovativsten Slot-Titel sowie bewährte Hits auf Unibet und allen Kindred-Marken bereitstellen. Später im ersten Quartal 2019 wird Golden Gladiator(TM) eingeführt - gefolgt von einer Reihe von Hit-Spielen.

"Unser Ziel ist dem der Kindred Group ganz ähnlich: Wir wollen Anhängern von Kasino-Spielen durch erstklassige Partnerschaften Premium-Erfahrungen bieten. Es ist meine Absicht und Hoffnung, dass unsere Partnerschaft viele Jahre Bestand haben wird", so Anthony Singer, CEO und Gründer von High 5 Games.

High 5 Games wird auch künftig aktiv Chancen entwickeln, mit Verwaltungsorganen in Europa und den USA zusammenarbeiten und von seinem weltweiten Hauptsitz 1 World Trade Center in New York auf sein Ziel des Inhalte-Vertriebs für alle regulierten Gebiete hinarbeiten. Um weitere Informationen über die B2B-Angebote von High 5 Games zu erhalten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an BD @ H5G.com.

Informationen zu High 5 Games

High 5 Games entwickelt Spiele für den landgebundenen, Online-, sozialen und Mobil-Markt. Das Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, die auf sechs Kontinenten und in über 150 Ländern gespielt werden. High 5 Games betreibt "High 5 Casino" - als stärkste Slot-Inhalte-Bibliothek der Kasino-Kategorie mit fast 18 Millionen weltweiten Spielern die führende Destination - und mehrere soziale Kasino-Nischen-Apps. Der führende Remote-Game-Server des Unternehmens, "High 5 VAULT", lässt sich mit Online-Kasinos weltweit integrieren und bietet eine Auswahl der Top-Marken des Unternehmens für das Spielen mit echtem Geld. Ziel von High 5 Games ist es, das weltweit führende Unternehmen in der Produktion und im Vertrieb von Kasino-Inhalten zu werden. High 5 Games unterhält Geschäftsstellen in New York City, New Jersey, Kansas City und London.

All That Cash(TM) und Golden Gladiator(TM) sind von High 5 Games entwickelte Video-Slot-Spiele.

