Versuchter Einbruchsdiebstahl

Wien (OTS) - Datum: 13.01.2019

Uhrzeit: 03:30 Uhr

Adresse: 10., Troststraße

Eine 29-jährige Zeugin beobachtete einen Mann beim Versuch die Tür eines Droge-riegeschäftes mit dem Fuß einzutreten und alarmierte die Polizei. Beamte der Polizei-inspektion Favoritenstraße gelang es den 22-jährigen Tatverdächtigen anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der serbische Staatsbürger zuvor ein versperrtes Werkzeugbehältnis, das sich auf einem Pritschenwagen befand, aufgebrochen hatte. In der Vernehmung zeigte sich der 22-Jährige nicht geständig. Er gab an, dass er aufgrund von Alkoholkonsums keine Erinnerungen an die Vorfälle hätte. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

