CulinarICAL 3.0 - Dinner & Musical Show im Novomatic Forum

Mit CulinarICAL 3.0 fand am 11. Jänner 2019 bereits die dritte Fortsetzung im Novomatic Forum statt

Gumpoldskirchen/Wien (OTS) - Ein Duett aus Kunst und Kulinarik gab es vergangenen Freitag für die rund 180 Gäste bei der Dinner und Musical Show Culinarical, die bereits zum dritten Mal im Novomatic Forum stattfand. Das Showprogramm umfasste diesmal Lieder aus Musicals, die unter den Themen: ‚Cities/Locations‘, ‚Leading Women‘, ‚Leading Men‘ und ‚Musical goes Cinema‘ standen. So hörte man etwa die bekanntesten Titel aus Elisabeth, Tanz der Vampire, Hello Dolly, Miss Saigon, Mozart, Mamma Mia, La Cage aux Folles, Mary Poppins und Cats, aber auch Songs aus den top aktuellen Musicals Dear Evan Hanson, Frozen und Hamilton. „Mein Wunsch war es, den Gästen eine Kombination aus alt bewährten und top aktuellen Melodien zu bieten. Aus der Mischung ist ein konspirativer und gleichzeitig mit vielen Überraschungseffekten versehener Ohrenschmaus entstanden“, konstatiert Wolfgang Ebner, Geschäftsführer des Novomatic Forum. Inszeniert wurde die abwechslungsreiche Show von Regisseurin Rita Sereinig gemeinsam mit den Sängern Antje Kohler, Stefan Bleiberschnig, Anetta Szabo, Florian Fetterle, Marina Petkov und Max Niemeyer. Das fulminante Ende der Show war die Finale Nummer bei der sich die Kellner – ausgebildete Profitänzer – zu Tänzern verwandelten und die Bühne stürmten, um das Finale gemeinsam mit den Sängern zu beenden.

Kredenzt wurde zu dem Showprogramm, das insgesamt dreieinhalb Stunden dauerte, ein viergängiges Menü, das vom Novomatic Forum Küchenchef Alexander Pfandl höchst persönlich zubereitet wurde. Unter den Premierengästen gesichtet: Birgit Sarata (Vize-Honorarkonsulin Konsulin), Cesár Sampson (Eurovisions Song Contest-Teilnehmer), Ramesh Nair (Sänger, Schauspieler, Tänzer, Choreograf), Virginia Ernst (Sängerin und Dancing Star - neue Staffel 2019), Daniel Serafin (Sänger), Wolfgang de Marco (Intendant Duisburg), Werner Auer (Obmann Verein THEATERFEST Niederösterreich), Stephanie Lorenz-Stauffe (Sängerin), Heimo Turin, Beatrice Körmer, Adi Hirschal uvm.

Die Veranstaltungsreihe läuft noch bis 17. Februar 2019, und ist unter www.wien-ticket.at oder info@novomaticforum.com buchbar.

Bildbeschreibung:

Foto1: Antje Kohler, Stefan Bleiberschnig, Anetta Szabo, Florian Fetterle, Marina Petkov und Max Niemeyer. Copyright: Thomas Meyer Photography.

Foto2: Stefan Bleiberschnig, Florian Fetterle, Max Niemeyer. Copyright: Thomas Meyer Photography.

