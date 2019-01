AK-Wertschöpfungsbarometer 2017: Enorm hohe Gewinnauszahlungen

Linz (OTS) - Österreichs mittlere und Großunternehmen schütten nach wie vor enorme Summen an die Eigentümer aus. Das Geld fehlt dann für Investitionen. Die durchschnittlichen Sachinvestitionen pro Beschäftigtem sind 2017 trotz boomender Konjunktur sogar zurückgegangen. Das schadet der langfristigen Entwicklung und kostet Arbeitsplätze.

Das sind Erkenntnisse aus der AK-Analyse von Unternehmensbilanzen für den aktuellen AK-Wertschöpfungsbarometer. Unter dem Titel

AK-Wertschöpfungsbarometer 2017: Enorm hohe Gewinnauszahlungen wollen wir über die Ergebnisse unserer aktuellen Untersuchung und unsere Schlussfolgerungen daraus informieren.

In einer Pressekonferenz am Montag, 21. Jänner 2019, um 11 Uhr, in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , stehen als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag. Reinhard Brachinger vom AK-Kompetenzzentrum Betriebliche Interessenvertretung zur Verfügung.

















Datum: 21.01.2019, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

