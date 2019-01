Einladung PK: Primärversorgungszentrum rundet hausärztliches Angebot ab, 19.1.2019, 11 Uhr

Anfang des Jahres eröffnete in St. Pölten das zweite PVE Niederösterreichs

Wien (OTS) - Mit dem Start der zweiten Primärversorgungseinheit (PVE) in Niederösterreich, in dem eine Ärztin, zwei Ärzte und 22 Personen aus weiteren Gesundheits- und Sozialberufen tätig sind, wurde am 1. Jänner 2019 das Gesundheitsangebot in St. Pölten weiter ausgebaut. Mit der niederschwelligen Erstanlaufstelle, die ganzjährig werktags von 7:00 bis 19:00 geöffnet hat, soll das hausärztliche Angebot erweitert und die Versorgung an den Tagesrand- und Urlaubszeiten geschlossen werden.

Die ganzheitliche Versorgung in den modernen, barrierefreien Ordinationsräumlichkeiten, die Sie im Rahmen eines Rundgangs besichtigen können, umfasst Krankenbehandlung, Gesundheitsförderung und Prävention.

Zur feierlichen Eröffnung des Primärversorgungszentrums St. Pölten wird am Ende der Pressekonferenz ein Band durchschnitten. Anschließend werden kleine Köstlichkeiten mit entsprechender Wein- und Sektbegleitung gereicht.

Ihre Gesprächspartner/innen

Dr. Martin Eichtinger, Vorsitzender des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds, Landesrat für Wohnen, Arbeit und internationale Beziehungen

Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesrätin für Soziale Verwaltung, Gesundheit und Gleichstellung

Mag. Matthias Stadler, Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten

Mag. Jan Pazourek, Generaldirektor der NÖ Gebietskrankenkasse

Dr. Rafael Pichler, Arzt für Allgemeinmedizin und Gesellschafter des PVZ St. Pölten

Pressekonferenz: Primärversorgungszentrum rundet hausärztliches Angebot ab

Datum: 19.01.2019, 11:00 Uhr

Ort: Primärversorgungszentrum St. Pölten

Mathilde-Beyerknechtstraße 18, 3100 St. Pölten, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Primärversorgungszentrum St. Pölten - Ärzte für Allgemeinmedizin

Dr. Pichler Dr. Hochstöger Dr. Kisser GesmbH

Tel.: +43 2742/881131

E-Mail: office @ pvzstpoelten.at