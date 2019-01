FONDSMANAGER-Frühstück am 24.01.2019 in der Wiener Privatbank SE

Die Marktexperten geben eien globalen Marktausblick und erläutern Einschätzungen zu Assetklassen, Entwicklung der Zins- & Anleihemärkten

Wien (OTS) - FONDSMANAGER-Frühstück am Donnerstag, den 24.01.2019 ab 08.30 Uhr in der Wiener Privatbank SE in 1010 Wien, Parkring 12.

Treffen Sie die Marktexperten:

> BERGER Eduard, Vorstand der Wiener Privatbank SE

> MATEJKA Wolfgang, CIO der Wiener Privatbank SE

> RAINER Florian, Fondsmanager bei Matejka & Partner

Bei einem entspannten Frühstück-Roundtable erhalten Sie einen Überblick über alle Assetklassen, Entwicklung der Zins- & Anleihenmärkte und einen globalen Marktausblick.

Wir starten pünktlich um 09.00 Uhr und enden um 10.30 Uhr - danke für Ihre verbindliche Anmeldung: marketing @ wienerprivatbank.com

