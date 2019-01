Mozarthaus Vienna: Besucherstärkstes Jahr seit der Eröffnung 2006

Museum verzeichnet mit rund 202.000 BesucherInnen neuen Besucherrekord

Wien (OTS/RK) - Einen neuen Rekord konnte das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, im Jahr 2018 aufstellen: Mit rund 202.000 BesucherInnen verzeichnete das Museum das erfolgreichste Jahr seit der Eröffnung im Jahr 2006.

Juli, August und Dezember waren besucherstärkste Monate

Im Vergleich zum Jahr 2017 konnte das Mozarthaus Vienna um rund 14 Prozent mehr Mozartfans dazu begeistern, sich auf die Spuren des Musikgenies in die Domgasse 5 zu begeben. Besonders viele Gäste konnte das Museum in den Monaten Juli (rund 23.600 BesucherInnen), August (rund 25.300 BesucherInnen) und Dezember (rund 20.500 BesucherInnen) begrüßen.

Zum Erfolg haben neben der permanenten Präsentation eine temporäre Sonderausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek mit dem Titel „Mozarts Weg in die Unsterblichkeit. Das Genie und die Nachwelt“ sowie ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm und zahlreiche Kulturvermittlungsangebote beigetragen.

Sonderausstellung noch bis 27. Jänner zu sehen

Die Sonderausstellung „Mozarts Weg in die Unsterblichkeit. Das Genie und die Nachwelt“ zeigt, wie innerhalb kurzer Zeit aus dem erfolgreichen und populären Zeitgenossen Mozart ein Genie überzeitlicher Größe wurde. Dieser Prozess der Bewusstwerdung und die ungebrochene, ja gesteigerte Popularität seines Werkes nach seinem Tod wird durch die Ausstellung erleb- und nachvollziehbar gemacht. Die erfolgreiche Sonderausstellung ist noch bis 27. Jänner 2019 im Mozarthaus Vienna zu sehen. Ab 13. Februar wird die neue Sonderausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien „Mozart: Reisender in Europa“ im Museum eröffnet. Damit werden erstmals in einer Ausstellung die künstlerischen Erfahrungen Mozarts in Europa thematisiert: Es geht nicht nur um Reiserouten, sondern auch um das, was Mozart auf diesen Reisen kennengelernt, mitgenommen und für sich selbst und seine Musik verarbeitet hat.

