DBRS eröffnet drittes Büro in Europa in Madrid

Toronto (ots/PRNewswire) - DBRS, die viertgrößte Ratingagentur der Welt, hat ihr drittes Büro in Europa eröffnet. Damit beschleunigt das Unternehmen sein Wachstum und stärkt seine Präsenz in Südeuropa.

Die Eröffnung des Madrider Büros mit dem Namen DBRS Ratings GmbH, Sucursal en España ist eine weitere entscheidende Investition von DBRS, der weltweit anerkannten Alternative zu den etablierten Kreditratingagenturen. Unter strengster Berücksichtigung der Registrierungsformalitäten der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Geschäft auf dem europäischen Kontinent hat das spanische Büro von DBRS bereits seinen Betrieb aufgenommen und arbeitet mit erfahrenen Analysten, die aus dem Londoner Büro nach Madrid gewechselt sind.

"DBRS wird in Madrid Ratings für Marktteilnehmer erstellen, die auf unsere umfassende Erfahrung in der Analyse von Landesherren, Banken, Pfandbriefen, Verbriefungen und letztendlich auch unternehmerischem Risiko vertrauen. Mit der bekannten Analysegenauigkeit unserer Services im Bereich von Ratings, Recherchekommentaren und Daten erfüllen wir stets die hohen Erwartungen der wichtigsten Stakeholder von DBRS", erklärte Zulema Aragonés Monjas, gesetzliche Vertreterin und Büroleiterin der Zweigstelle in Madrid.

Im März 2018 hat DBRS bereits ein Büro in Deutschland eröffnet und damit seine Präsenz in Europa ausgebaut. Die wichtigste Geschäftsmission von DBRS besteht darin, einem wachsenden Kundenstamm gerecht zu werden und die Anforderungen der Investoren auf dem europäischen Kontinent zu erfüllen. Die Standortwahl von DBRS fiel auf Madrid, weil in dieser Stadt noch ausreichend Potenzial für weitere Analysekapazität vorhanden war und das Unternehmen näher an einigen Kunden in Südeuropa operieren kann.

"Mit der Eröffnung des Madrider Büros können wir unsere Kunden in Spanien, Italien und Portugal optimal bedienen", erklärte Marta Zurita Bermejo, Geschäftsführerin und Leiterin für Geschäftliche Entwicklung in Europa.

"Unsere Entscheidung zur Expansion in Europa - zuerst in Frankfurt und nun in Madrid - basiert auf unserer erfolgreichen Geschäftsstrategie für Europa. In den letzten Jahren haben wir in einigen europäischen Kernmärkten deutlich an Fahrt aufgenommen", fügte Frau Zurita hinzu.

Das Büro in der Calle del Pinar im Stadtteil Salamanca ist der dritte DBRS-Standort in Europa und einer von sechs globalen Standorten. DBRS beschäftigt weltweit etwa 500 Mitarbeiter, davon mehr als 100 in Europa.

Weitere Informationen zur ESMA-Registrierung von DBRS finden Sie unter diesem Link: https://www.dbrs.com/research/337370/dbr s-welcomes-esmas-decision-to-register-its-additional-european-credit-ratings-agency.

Weitere Informationen zur Expansion von DBRS in Europa finden Sie auf der Website dbrs.com oder unter diesem Link: https://www.dbrs.com/research/324581/dbrs-expands-in-europe-with-new-office-in-germany.

Eine Version in spanischer Sprache ist unter www.dbrs.com verfügbar.

Ansprechpartner bei DBRS: Dennis Ferreira, +44 20 3356 1555, European.Communications @ dbrs.com.

Informationen zu DBRS

DBRS ist eine unabhängige, global anerkannte Kreditratingagentur mit Büros in Toronto, New York, Chicago, London, Frankfurt und Madrid. DBRS wurde 1976 in Kanada gegründet und verzeichnet ein internationales Wachstum. Vier Jahrzehnte Erfahrung und eine überzeugende Erfolgsbilanz sind die Grundpfeiler, mit denen DBRS neue Geschäftsmöglichkeiten sucht und gezielte Investitionen im Rahmen seiner wichtigsten Ratingoperationen tätigt. Als viertgrößte Ratingagentur der Welt verfügt DBRS über die Grundlagen und die Größe, um agil auf die Anforderungen seiner Kunden in den lokalen Märkten zu reagieren und die erforderlichen Erfahrungen und Ressourcen bereitzustellen.

DBRS Ratings GmbH

Neue Mainzer Straße 75

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Geschäftsführer: Detlef Scholz

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 110259

DBRS Ratings GmbH, Sucursal en España

Calle del Pinar, 5