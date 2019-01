Die Child & Family Foundation und myWorld beschenken Kinder in polnischen Kinderheimen

Graz (OTS) - Die Child & Family Foundation überraschte die Kinder in vier polnischen Kinderheimen mit Weihnachtsgeschenken, die von den Mitarbeitern der myWorld Unternehmensgruppe in Österreich und Slowenien liebevoll zusammengestellt wurden.

Wie schon in den Jahren zuvor hat die Child & Family Foundation auch 2018 eine erfolgreiche weihnachtliche Charity-Aktion auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit zahlreichen Mitarbeitern der myWorld Unternehmensgruppe konnte Kindern in den Kinderheimen in Kaliszu, Wola Gałęzowska, Lisków und Kraśnik eine gelungene Weihnachtsüberraschung beschert werden.

Die engagierten myWorld Mitarbeiter stellten insgesamt 165 Pakete zusammen, die für jedes Kind individuell befüllt wurden. Am 11. Dezember 2018 überreichten Mitarbeiter der Child & Family Foundation gemeinsam mit myWorld Mitarbeitern aus Polen den Kindern die Weihnachtsgeschenke. Die Burschen freuten sich über Sneaker, LEGO®-Spielzeug, Pullover, Schokolade und Parfums, die Mädchen über Uhren, Taschen, Schals oder Make-up – alles heiß ersehnte Dinge, die den Kindern in den Heimen sonst verwehrt bleiben und die für leuchtende Augen sorgten.

Viele Pakete beinhalteten sogar eine persönliche Botschaft von einigen myWorld Mitarbeitern, wie beispielsweise ein Foto mit der eigenen Familie oder einen Weihnachtsgruß auf Polnisch.

„Die diesjährige Weihnachtsaktion war sehr erfolgreich. Die Reaktionen der Kinder auf die schönen Geschenke waren wirklich ergreifend. Viele Kinder haben vor Freude sogar geweint“ , erzählt Alejandro Nájera, Projekt Manager bei der Child & Family Foundation.

Ein besonderes Dankeschön gilt den großzügigen Mitarbeitern der myWorld Unternehmensgruppe in Österreich und Slowenien und insbesondere Marta Rusinowska und ihren engagierten Kollegen aus dem polnischen myWorld Landesbüro. Ihre tatkräftige Unterstützung machte es möglich, den polnischen Kindern im Jahr 2018 ein besonders schönes Weihnachtsfest zu bescheren.

Über den Verein Child & Family Foundation

Die Child & Family Foundation ist ein karitativer Verein mit Sitz in Graz, der sich unter dem Motto „Bildung. Chancen. Zukunft.“ international für die Unterstützung und Förderung bedürftiger Kinder, Jugendlicher und Familien einsetzt. In den vergangenen Jahren konnte der Verein rund 90 Bildungs- und Hilfsprojekte in 40 Ländern umsetzen und auf diese Weise das Leben von Tausenden Kindern und deren Familien zum Positiven verändern.

Rückfragen & Kontakt:

Verein Child & Family Foundation

Frau Mag. (FH) Nina Passegger

Grazbachgasse 87-91, 8010 Graz

Tel.: 0664/3456883

E-Mail: nina.passegger @ childandfamily.foundation