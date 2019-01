TRIGOS 2019 – die Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften: Einreichungen ab sofort möglich

Von 14. Jänner bis 15. März 2019 können sich österreichische Unternehmen in sechs Kategorien um den TRIGOS Award bewerben. Neu ist die Kategorie „Klimaschutz“

Wien (OTS) - Der TRIGOS ist die renommierteste österreichische Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften und wird 2019 zum 16. Mal vergeben. Prämiert werden Unternehmen, die eine Führungsrolle und besondere Vorbildwirkung für verantwortungsvolles Wirtschaften und Nachhaltigkeit einnehmen und zur Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt beitragen. Der TRIGOS versteht sich dabei als Motor für nachhaltige Innovationen im heimischen Unternehmertum.

Neue Kategorie „Klimaschutz“ widmet sich wichtigster Herausforderung unserer Zeit

TRIGOS bietet jenen Unternehmen eine Bühne, die sich durch ihre Aktivitäten bereits heute für eine zukunftsfähige Gesellschaft engagieren. Österreichische Klein-und Mittelbetriebe als auch Großkonzerne können sich 2019 in folgenden Kategorien bewerben: „Vorbildliche Projekte“, „MitarbeiterInnen-Initiativen“, „Internationales Engagement“, „Regionale Wertschaffung“ „Social Innovation & Future Challenges“ und in der 2019 neu hinzugekommenen Kategorie „Klimaschutz“. Mit der neuen Kategorie adressiert die TRIGOS-Trägerschaft die Notwendigkeit, sich als Unternehmen mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinanderzusetzen. Die Verleihung des TRIGOS an Vorreiterbetriebe soll andere Firmen motivieren und dazu inspirieren, Klimaschutz voranzutreiben. Weitere wichtige Kriterien sind die Verantwortung im Kerngeschäft sowie der Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (UN Sustainable Development Goals).

TRIGOS Regional: Vergabe in den Bundesländern Niederösterreich und Steiermark

Neben dem bundesweiten TRIGOS wird die Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften 2019 auch auf regionaler Ebene in den Bundesländern Niederösterreich und Steiermark verliehen. Betriebe mit Sitz in diesen Bundesländern haben 2019 die Möglichkeit, für den TRIGOS Regional einzureichen und ausgezeichnet zu werden. Alle TeilnehmerInnen aus diesen Bundesländern nehmen automatisch sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene teil.

Termine in Niederösterreich für TRIGOS-Vorbereitungstreffen in Zusammenarbeit mit der WK-NÖ:

Donnerstag, 24. Jänner 2019, 14:00 -17:00 Uhr, Biohof Adamah Dienstag, 12. Februar 2019, 09:00 – 12:00, gugler GmbH Donnerstag, 21. Februar 2019, 09:30 – 12:00, Kastner Gruppe, Zwettl

Anmeldungen unter uti@wknoe.at

Termin in der Steiermark für das TRIGOS-Frühstück in Kooperation mit BKS Bank AG:

Di, 05.Februar 2019 von 08:30 – 10:30, Anton Paar GmbH

Anmeldungen unter: ksc@bks.at

Facts & Figures zum TRIGOS

Seit 2004 haben rund 2.000 Unternehmen exzellente und zukunftsweisende Projekte, Initiativen und Strategien eingereicht.

exzellente und zukunftsweisende Projekte, Initiativen und Strategien eingereicht. Auf Bundesebene sowie auf regionaler Ebene wurden in den letzten fünfzehn Jahren über 270 Betriebe mit dem TRIGOS ausgezeichnet.

mit dem TRIGOS ausgezeichnet. Die Ergebnisse der TRIGOS-Befragung 2018 zeigen, dass die Mehrheit der Unternehmen den größten Nutzen der TRIGOS-Teilnahme in der Positionierung als nachhaltiger Betrieb und der intensiven Beschäftigung mit CSR sieht. Als weiterer wesentlicher Aspekt einer Teilnahme gilt die höhere mediale Präsenz sowie größere öffentliche Aufmerksamkeit.



Einreichfrist: 14. Jänner bis 15. März 2019

Die Gewinner des TRIGOS Österreich werden Mitte Juni bei der bundesweiten Gala in Wien bekanntgegeben. Alle Informationen dazu unter www.trigos.at.

TRIGOS-Träger

Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die den Preis seit 2004 einmal jährlich an österreichische Vorzeigebetriebe vergibt. Als Träger fungieren 2019 die Caritas, die Industriellenvereinigung (IV), das Österreichische Rote Kreuz, respACT - austrian business council for sustainable development, der Umweltdachverband sowie die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Partner

Der TRIGOS wird unterstützt von der Austrian Development Agency (ADA), der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich, der BKS Bank, IKEA, SPAR Warenhandels AG und dem Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie der Wirtschaftskammer Österreich (UBIT).

TRIGOS Regional

Der TRIGOS Steiermark wird in Kooperation mit der BKS Bank vergeben. Der TRIGOS Niederösterreich wird in Zusammenarbeit mit dem Amt der Niederösterreichischen Landesregierung verliehen.

TRIGOS-Informationstreffen

TRIGOS- die Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften wird dieses Jahr zum 16. Mal vergeben. Neben dem bundesweiten TRIGOS wird die Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften 2019 auch auf regionaler Ebene in den Bundesländern Niederösterreich und Steiermark verliehen.



Interessierte Unternehmen erhalten Informationen aus erster Hand bei TRIGOS-Informationstreffen zum TRIGOS Regional. Hanspeter Wirth von respACT wird die Einreichmodalitäten und die Kategorien vorstellen. Außerdem erhalten TeilnehmerInnen wertvolle Tipps zur erfolgreichen Einreichung zum TRIGOS 2019.



Weitere Infos zum TRIGOS finden Sie unter www.trigos.at

Datum: 12.02.2019, 09:00 - 12:00 Uhr

Ort: gugler GmbH

Auf Der Schön 2, 3390 Melk, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Hanspeter Wirth, MSc /TRIGOS-Büro

Wiedner Hauptstraße 24/11, 1040 Wien

Tel: 01/7101077-12; Email: h.wirth @ respact.at

www.trigos.at - www.trigos.at/presse