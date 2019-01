Michaela Reitterer und Team von ÖHV-Generalversammlung einstimmig bestätigt

Breite Zustimmung für das Programm der wiedergewählten ÖHV-Präsidentin. Der Fokus: Arbeitsmarkt, Steuern & Digitalisierung

Wien (OTS) - Während der letzten Jahre wurden viele langjährige ÖHV-Forderungen umgesetzt und einige Fehler aus jüngster Vergangenheit wieder korrigiert: „Die USt-Rückführung, die Reform der Rot-Weiß-Rot Karte, die Regionalisierung der Mangelberufsliste oder auch das Verbot der Ratenparität, allesamt wichtige und große Schritte, die wir gemeinsam für die Branche erreicht haben“, resümiert Reitterer bei ihrer Wiederwahl als Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) am ÖHV-Kongress in Villach. In den nächsten Jahren stehen noch große Herausforderungen an: „Allen voran brauchen wir einen zukunftsfitten Arbeitsmarkt. Wenn die Betriebe nicht ihr volles Potential ausspielen können, kann es auch der gesamte Strandort nicht“, streicht sie hervor und fordert von der Bundesregierung, das Regierungsprogramm konsequent umzusetzen: „Papier ist geduldig, aber die internationale Konkurrenz schläft nicht. Wir brauchen hier mehr Zug zum Tor!“

Zwtl.: Steuern & Digitalisierung

Ähnlich die Situation in puncto Steuern, speziell 40 Jahre Abschreibungsdauern sind praxisfern, fordert Reitterer einen Turn-around, um im internationalen Wettbewerb nicht zurückzufallen: „Ohne Investitionen kann es keine Top-Qualität geben. Unter den momentanen Voraussetzungen ist das nur schwer möglich“, fordert sie eine Anpassung der Abschreibungszeiträume an die jeweilige Nutzungsdauer. Im Zuge dessen sollte auch der Schwellenwert für geringfügige Wirtschaftsgüter deutlich angehoben werden. Handlungsbedarf ortet sie auch bei der Sharing Economy, wo Reitterer für eine einheitliche Bundeslösung plädiert. „Dass Salzburg, Wien und andere aktiv werden, kann man nur begrüßen. Aber wir brauchen eine österreichweite Lösung dort, wo der Bund zuständig ist. Unser Vorschlag dazu liegt der Bundesregierung vor.“

Zwtl.: Das Team: Bewährte Profis & frische Impulse

Das Team rund um die wiedergewählte ÖHV-Präsidentin bringt Erfahrung und frischen Wind mit. Als Vizepräsidenten unterstützen Reitterer weiterhin Alexander Ipp, Inhaber IPP Hotels, Klaus Hofmann, Geschäftsführer St. Martins Therme & Lodge, sowie Florian Werner, Gastgeber im arlberg1800 RESORT. Neu im Vize-Team, aber bei weitem kein Unbekannter: Walter Veit vom Hotel Enzian in Obertauern.

Auf Landesebene machen sich weiterhin Sophie Schick, Boutique-Hotel Hauser, Heike Ladurner-Strolz, Hotel Zimba, und Hubert Koller, KOLLERs Hotel, für die Anliegen der Branche stark. Die steirischen Betriebe werden künftig von Gernot Deutsch, Heiltherme Bad Waltersdorf, vertreten.

Als Finanzreferent wurde Manfred Furtner, Hotel Der Wiesenhof, bestätigt wie auch die beiden Rechnungsprüfer und Steuerberater Alexander Komarek und Lukas Prodinger.

