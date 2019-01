Totalschaden nach Unfall am Gürtel

Wien (OTS) - Datum: 11.01.2019

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Adresse: 05., Margaretengürtel

Ein 27-jähriger Autolenker befuhr den Margaretengürtel am äußerst rechten Fahrstreifen und hielt wegen Rotlichts der Ampel an der Kreuzung mit der Kliebergasse an. Eine hinter ihm fahrende PKW-Lenkerin (45) konnte, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers (Automatikgetriebe), nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den PKW des 27-Jährigen, kam nach rechts auf den dortigen Grünstreifen ab und prallte gegen einen Baum. Hiedurch erlitt die Frau eine schwere Verletzung, sie wurde mit Verdacht eines Knochenbruches hospitalisiert. Bei ihrem Auto entstand erheblicher Schaden.

