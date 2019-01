Rockwood Capital holt Tara McCann und Injong Kim an Bord seines Teams für Kapital- und Kundenstrategien

New York und Los Angeles und San Francisco (ots/PRNewswire) - Rockwood Capital, LLC ("Rockwood"), eine private Immobilieninvestitionsgesellschaft, gab heute die Erweiterung seines Teams für Kapital- und Kundenstrategien um zwei erfahrene Fachkräfte bekannt: Tara McCann für die Geschäftsführung und Injong Kim als Direktor. Beide werden von der Rockwood-Niederlassung in New York City aus tätig sein.

Frau McCann wird die Kundenbeziehungen und Fundraising-Initiativen von Rockwood auf globaler Ebene leiten und im Unternehmensausschuss für Investmentstrategien mitwirken. Herr Kim wird sich auf Kundenbeziehungen und das Fundraising in Asien konzentrieren. Frau McCann und Herr Kim werden beide für die Entwicklung und Umsetzung von Kapitalstrategien und Anlageprodukten für nationale und internationale Investoren verantwortlich sein.

Frau McCann bringt mehr als 20 Jahre an Erfahrung in der Immobilienfinanzierung mit. Bevor sie zu Rockwood kam, hatte sie Führungsrollen in den Bereichen Strategieentwicklung, Investorenbeziehungen, Akquisitionen und Investmentbanking inne. Zuletzt war sie in der Geschäftsführung von USAA Real Estate tätig, wo sie die Bereiche Strategieentwicklung und Kapitalbeschaffung für Square Mile Capital, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, leitete.

"Wir freuen uns sehr, Tara bei Rockwood begrüßen zu dürfen", sagte Tyson Skillings, geschäftsführender Partner. "Aufgrund ihrer Führungsqualitäten und ihrer tiefgreifenden Branchenerfahrung, unter anderem in den Bereichen Kapitalbeschaffung, Strategieentwicklung und Investment-Underwriting, ist sie die ideale Besetzung für diese Rolle."

Herr Kim bringt mehr als 11 Jahre an Erfahrung in der Immobilienfinanzierung mit. Bevor er zu Rockwood kam, war er Senior Portfolio Manager für den National Pension Service der Republik Korea ("NPS"), wo er sich auf globale Immobilieninvestitionen und Portfoliomanagement konzentrierte. Sein Verantwortungsbereich beim NPS umfasste Direktinvestitionen, Joint Ventures, Koinvestitionen und andere Private-Equity-Portfolios.

"Wir freuen uns sehr, dass Injong dem Team beigetreten ist", sagte Walter Schmidt, geschäftsführender Senior-Partner. "Wir sind davon überzeugt, dass wir von seiner Expertise, seiner Denkweise und seinen Beziehungen zu Immobilienprofis rund um die Welt weitreichend profitieren werden."

Informationen zu Rockwood Capital

Rockwood Capital, LLC (Rockwood) ist eine 1995 gegründete Investmentfirma für den Immobilienbereich und kombiniert Beteiligungskapital mit Kompetenz im Immobilienbetrieb mit dem Ziel der Neupositionierung, Rekapitalisierung, Entwicklung und Sanierung von Wohn- und Gewerbeobjekten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Einzelhandels- und Hotelflächen in wichtigen Märkten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen Rockwood und seine Direktoren haben bislang im Auftrag ihrer Kunden rund 28,9 Milliarden US-Dollar an Immobilieninvestitionen über Mischfonds und Sonderkonten vorgenommen. Rockwood ist eine aus 76 Personen bestehende Organisation mit Büros in New York, New York, San Francisco, Kalifornien und Los Angeles, Kalifornien, die mit 30.09.2018 ein Portfolio mit einem Netto-Eigenkapitalwert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar im Rahmen eines Brutto-Immobilienwerts von ungefähr 7,1 Milliarden US-Dollar verwaltet. Zu den Investoren von Rockwood gehören Staatsfonds, öffentliche und private Rentenversicherungen, Schenkungen, Stiftungen, Versicherungen, Fonds von Fonds sowie Einzelpersonen und Familienunternehmen mit hohem Vermögen.

