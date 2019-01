SPÖ-Termine von 14. Jänner bis 20. Jänner 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 14. Jänner 2019:

11.00 Uhr Am Vortag der offiziellen Eröffnung des neuen Standorts des Karl-Renner-Instituts informieren in einem Pressegespräch zum Thema „Neues Karl-Renner-Institut“ die neue Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures und die Direktorin des Renner-Instituts Maria Maltschnig über die zukünftige Ausrichtung des Instituts (Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

12.00 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Landesparteivorsitzendem Landeshauptmann Peter Kaiser, Sozialreferentin LHstv.in Beate Prettner und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher nach dem Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten zum Thema „Ergebnisse des Landesparteivorstandes und ‚Pflege der Zukunft – Kärnten geht voran‘“ (SPÖ-Landesorganisation, Lidmanskygasse 15, Klagenfurt).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Johannes Hillje (Politik- und Kommunikationsberater in Berlin und Brüssel) zum Thema „Rückkehr zu den politisch Verlassenen“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y6uuhzza (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 15. Jänner 2019:

9.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures lädt in ihrer Funktion als Vorsitzende des BVT-Untersuchungsausschusses zu einem Pressebriefing zum aktuellen Stand der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses ein (Hofburg, Segmentbogen, Foyer vor dem Ausschusslokal 7, OSZE-Eingang).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie Reloaded“, kuratiert von Isolde Charim, spricht Julia Ebner (österreichische Extremismus- und Terrorismusforscherin und Research Fellow am Londoner Institute for Strategic Dialogue) zum Thema „The Rage/Wut -Was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yb4n28kt (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 16. Jänner 2019:

18.00 Uhr „Gespräch im Turm“: SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Gespräch mit Rainer Nowak, Chefredakteur und Herausgeber „Die Presse“ (Ringturm, 20. Stock, Schottenring 30, 1010 Wien).

18.00 Uhr Im Rahmen der Reihe RI-Fokus findet eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Die 2-Klassen-Energiewende“ mit SPÖ-Bereichssprecherin für Energie Muna Duzdar, der Kärntner Landesrätin für Umwelt, Energie und Naturschutz Sara Schaar und Michael Soder (Referent für Energiepolitik in der Abteilung Wirtschaftspolitik der AK) statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y8ta8kj3 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Hauptbahnhof, Quartier Belvedere).

DONNERSTAG, 17. Jänner 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, findet ein Gespräch zum Thema „Europa – alles was dir fehlt …“ statt. Mit Autorin Janne Teller diskutiert Philipp Blom über Ereignisse und Entwicklungstendenzen in verschiedenen Teilen Europas, über das Thema Europäische Identität und den Stellenwert von Literatur in Zeiten des Umbruchs. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y9rkobgm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

