ÖVP - T E R M I N E

(KW 3 von 14. Jänner 2019 bis 20. Jänner 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 14. Jänner 2019

09:00 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger zur Schulkooperation zwischen HBLA Pitzelstätten und HTL Lastenstraße für den Ausbildungsschwerpunkt "Land- und Umwelttechnik" (HBLA Pitzelstätten, Glantalstraße 59, 9061 Klagenfurt am Wörthersee)

09:30 BM Dr. Margarete Schramböck und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Veranstaltung "Kaffee digital" teil (Cafe Florianihof, Florianigasse 45, 1080 Wien)

10:00 Pressegespräch mit Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Presseclub Linz, Landstraße 31, 4020 Linz)

18:00 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck beim RFTE Neujahrsempfang (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien)

18:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am "Neujahrsempfang des Rat für Forschung und Technologieentwicklung" teil (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien)

18:00 BM Hartwig Löger und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen am Neujahrsemfang des Fachverbands der Pensionskassen teil (K47, Franz Josef Kai 47, 1010 Wien)

Besuchstage von BM Elisabeth Köstinger (Kärnten, bis 15.1.)

Arbeitsbesuch von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka (Ukraine, bis 16.1.)





DIENSTAG, 15. Jänner 2019

12:30 Keynote von BM Elisabeth Köstinger zum Thema "Der digitale Wandel als Chance für unsere Bäuerinnen und Bauern" anlässlich des Agrarsymposium 2019 zum Thema "Smart Farming" (Klagenfurter Messe, Messelatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee)

18:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Austrian Startups Minister Talk" teil (Das Packhaus, Marxergasse 24, 1030 Wien)

18:00 BM Hartwig Löger nimmt am Kick-off zum Jubiläumsjahr "825 Jahre Münze Wien" teil (Winterpalais des Prinzen Eugen, Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien)

Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann (Wien)

BK Sebastian Kurz und BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nehmen an der Plenartagung des Europäischen Parlaments teil (Straßburg)

MITTWOCH, 16. Jänner 2019

10:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

11:30 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, bei der Matinee zum "50 Jahre Jubiläum der LSG Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH" (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)

14:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den "Niederösterreichischen Seniorenball" (Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten)

18:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Business Club des FC Klosterneuburg" teil (Allianz-Stadion, Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien)

18:00 BM Hartwig Löger beim "Jahresempfang 2019" bei Boehringer Ingelheim (Palais Ferstl, Strauchgasse 4, 1010 Wien)

19:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Awardübergabe der "Investorinnen Award" teil (Österreichische Nationalbank, Otto-Wagner-Platz 3, 1010 Wien)

19:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka, Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und MEP Dr. Othmar Karas nehmen am "Neujahrsempfang der Volkspartei Amstetten" teil (Pölz Halle, Stadionstraße 12, 3300 Amstetten)

DONNERSTAG, 17. Jänner 2019

08:00 Impulsstatement von BM Elisabeth Köstinger zum Thema "Maßnahmen für ein nachhaltigeres Österreich" anlässlich des achten Nachhaltigkeitsfrühstückes der Österreichischen Hagelversicherung (Österreichische Hagelversicherung, Lerchengasse 3, 1080 Wien)

13:00 Eröffnungskeynote von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß anlässlich der Konferenz "Darwin & Marie" (Nationalbibliothek, 1010 Wien)

15:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann bei der "UN Commission on Science and Technology for Development" (Vienna International Center, Wagramer Straße 5, 1400 Wien)

17:30 "Round Table" von BM Elisabeth Köstinger mit MedienvertreterInnen im Rahmen der "Internationalen Grünen Woche" (Berlin)

18:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "FCG Neujahrsempfang" teil (Zur Kanne, Marktplatz 7, 4490 St. Florian)

18:30 Podiumsdiskussion mit Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka zum Thema "Wie hältst du es mit der Demokratie? 100 Jahre Wahlrecht, 100 Jahre Mitgestaltung" (Palais Epstein, 1010 Wien)

19:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am Vorort-Symposium "EU-Wahl 2019" teil (Universität Graz, Universitätsplatz 3, 8010 Graz)

19:30 Vortrag von Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec zum Thema "Digitalisierung bei Generation 60+ - Das Tor zur Welt" (Bildungshaus Lienz, Kärntner Straße 42, 9900 Lienz)

20:00 Eröffnungsworte von BM Elisabeth Köstinger beim "AMA Empfang" (Berlin)

Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Niederösterreich)

Arbeitsbesuch von BM Elisabeth Köstinger (Berlin, bis 18.1.)





FREITAG, 18. Jänner 2019

11:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am Neujahrsempfang der Sparte Industrie und der Sparte Bank und Versicherungen der Wirtschaftskammer Wien teil (Wiener Börsensäle, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien)

18:00 Bundesleiterin BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Landestag der Frauen in der Tiroler Volkspartei teil (Maus Marie Swarovski, Kirchplatz 2, 6112 Wattens)

19:30 Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc nimmt am "Neujahrsempfang der Neuen Volkspartei Burgenland" teil (MEZO Messezentrum, Informstraße 1, 7400 Oberwart)

20:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besuchen den "Hietzinger Bürgerball" (Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien)

Besuchstag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Tirol)

Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Salzburg)

SAMSTAG, 19. Jänner 2019

17:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt am Festakt anlässlich "20 Jahre Natur im Garten" teil (Niederösterreichische Landtag, Landhaus Boulevard 1, 3100 St. Pölten)

19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Wirtschaftsball" teil (Stadtwirt, Knörleinweg 1, 4780 Schärding)

20:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, besucht den "Wiener Kroatenball" (Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei, Abteilung Presse, Kommunikation.

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.dieneuevolkspartei.at