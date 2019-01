5. Bezirk: Bier-/Tee-Lesung und Buch „Austrian Beat“

Rezitationen mit Verkostung (17.1.) und Präsentation (18.1.), Auskünfte und Anmeldungen: readingroom@chello.at

Wien (OTS/RK) - Seit 2004 erbringt der Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) mit vielerlei Aktivitäten immer wieder reizvolle Beiträge zum regen Kulturleben im 5. Bezirk. Die nächsten Termine: Am Donnerstag, 17. Jänner, ab 19.30 Uhr, wird im gemütlichen Vereinslokal eine „Lesung mit Bierbegleitung“ geboten. Dabei gehen 7 Rezitatorinnen und Rezitatoren, darunter Angela Franz und Christian Schwetz, der wahrhaft bedeutenden Frage „Bier oder Kamillentee?“ auf den Grund. Nicht nur wegen der literarischen Schmankerln lohnt sich ein Besuch. Geplant ist die Verkostung von Gerstensaft im Beisein einer Fachfrau. Ob es womöglich auch ein „Kamillentee-Bier“ gibt, lassen die Organisatoren offen. Genauso empfehlenswert ist die Teilnahme an der Präsentation des Buches „Austrian Beat“ am Freitag, 18. Jänner, ab 19.30 Uhr. In der Anthologie im Zeichen des „Beat“ sind Texte von 27 Autorinnen und Autoren, darunter Joe Berger, Wolfgang Bauer und Thomas Northoff, zu finden. Die Publikation vereint verschiedene spannende Facetten der „Beat-Literatur“.

Neil Y. Tresher informiert: Tel. 0699/19 66 22 42

Die Literaten Rudolf Lasselsberger und Peter Prieler verfügen sich in die „read!!ing room“-Heimstätte und lesen ihre in dem Werk abgedruckten Texte. Der Band „Austrian Beat“ (276 Seiten, Taschenbuch, ISBN-13: 978-3950441956, Verlag: „Edition BAES“) ist im Handel um 14,90 Euro erhältlich. Das „read!!ing room“-Publikum wird um die Bezahlung angemessener „Kultur-Beiträge“ ersucht (Empfehlung:

pro Veranstaltung mindestens 5 Euro für Eintritt und Getränk). Auskünfte zur Bier-/Tee-Lesung und zur Buch-Vorstellung holen Interessierte beim Vereinssprecher Neil Y. Tresher unter der Telefonnummer 0699/19 66 22 42 ein. Infos per E-Mail:

readingroom@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org

http://readingroom.at

Verlag „Edition BAES“:

www.edition-baes.com/kontakt/

Kultur-Termine im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

