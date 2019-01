Neu bei RTL II: "In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" ab 28. Januar (FOTO)

München (ots) - Currywurstmann Chris Töpperwien hilft Auswanderern ihren Traum vom Leben in Amerika zu verwirklichen

- Neue Doku-Soap mit fünf Folgen

- Ausstrahlung: Montag, 28. Januar 2019, um 21:15 Uhr bei RTL II

Von einem Neustart in den USA träumen viele Deutsche. Einer, der es geschafft hat, ist Chris Töpperwien (44) - besser bekannt als "Currywurstmann". Der gebürtige Kölner lebt und arbeitet schon seit 2011 in Los Angeles. Mit seinem "No.1 Currywurst Truck" startete er dort sein eigenes Unternehmen. Inzwischen hat der 44-Jährige sein Geschäft zu einem erfolgreichen Franchise-System ausgebaut. In der Doku-Soap hilft er Auswanderern dabei, ihren Traum vom Leben in den USA

zu verwirklichen.

Amerika ist ein beliebtes Einwanderungsland, allerdings sind die Auflagen für eine Arbeitserlaubnis streng. Kult-Auswanderer Chris Töpperwien hat es geschafft und sich mit seinen Currywurst-Foodtrucks eine erfolgreiche Existenz in Kalifornien aufgebaut. In der Doku-Soap steht der Unternehmer den Auswanderern bei ihrem Traum von einem Leben in Amerika beratend zur Seite.

Die Kandidaten reisen mit einem Touristenvisum ein und haben anschließend 90 Tage Zeit, um die Bedingungen für einen dauerhaften Aufenthalt in den USA zu erfüllen. In der ersten Folge trifft Chris auf Patricia. Die 25-Jährige möchte als Schauspielerin in Hollywood durchstarten und hofft auf ein "O-1 Visum". Das bedeutet: Sie muss nachweisen, dass sie auf ihrem Fachgebiet über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Ob ihre knapp zweijährige Schauspielausbildung dafür

ausreicht?

Auch Markus (45), seine Frau Yvonne (35), Töchterchen Malia (3) und Kater Tom aus Berlin träumen von einem Neustart in Florida. Ihr Ziel: Ein eigener Bootsverleih. Hierfür benötigen sie das Investorenvisum "E2". Werden sie es schaffen, in 90 Tagen alle erforderlichen Auflagen zu erfüllen?

Produziert wird die Sendung von der Splendid Studios GmbH.

"In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" ab Montag, 28. Januar 2019, um 21:15 Uhr bei RTL II

