Pretty Powerful-Academy

Die junge Seminarreihe für einen gesunden Lebensstil

Wien (OTS) - Silvia Mutz, MSc und Mariella Schmid, MSc informieren in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) an insgesamt 5 Abenden rund um Themen aus Sport, Gesundheit und Ernährung – und zwar sowohl in informativen Theorie-, als auch motivierenden Praxisworkshops!

29. Jänner 2019, 18:30 – 20:30 Uhr »Die Wunderwaffe zu einem starken Körper«

Habt ihr euch nicht auch schon gefragt, warum andere so schnell das gewünschte Trainingsergebnis erreichen, ihr selbst aber nicht? In diesem Workshop geht es um den effektivsten Muskelaufbau. Neben einer gesunden Portion Theorie gehen wir auf jene Lebensmittel ein, die den Körper in punkto Muskelaufbau perfekt unterstützen, zeigen euch Übungen für zuhause und unterwegs und stellen euch außerdem Fitnesstools vor, die euren Trainingsfortschritt noch weiter unterstützen.

12. Februar 2019, 18:30 – 20:30 Uhr “Ganz einfach zu mehr innerem Strahlen und Wohlbefinden”

Umwelteinflüsse, (Lern-) Stress, einseitige Ernährung, Alkohol und Nikotin, sowie Schlaf- oder Bewegungsmangel können auf Dauer zu Abgeschlagenheit, Nährstoffdefiziten, brüchigen Nägeln oder Hautirritationen führen.

Wir stellen euch an diesem Abend unter anderem Nährstoffe und ihre “Lieferanten” vor, die ausgleichend wirken, die Konzentration fördern und das Immunsystem stärken. Außerdem gibt es viele Tipps und Tricks, wie man sich in seiner Haut und in seinem Körper wohler und ausgeglichener fühlt, also mit mehr Körperspannung und aufrechter Haltung den Alltag meistert, sodass das Krönchen keine Möglichkeit hat zu verrutschen!

19. Februar 2019, 18:30 – 20:30 Uhr: “Gesund ernähren, Ja! Aber was, wie viel und wann?”

Eine schnelle, einfache und vor allem kostengünstige Zubereitung trifft stets auch auf frische und gesunde Lebensmittel zu! Wie viel wir täglich brauchen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Mit Hilfe einer “BIA- Messung” kann man diese einfach und schnell ermitteln und sich einen persönlichen Plan zusammenstellen.

An diesem Abend könnt ihr eine Körperstrukturanalyse durchführen, eure Ergebnisse in Ruhe mit uns durchgehen, Fragen stellen und in der Küche kreativ werden, denn gesundes Essen kann auch “quick and easy” sein!

26. Februar 2019, 18:30 – 20:30 Uhr: “Wenn Essen zur Besessenheit wird: Alternative Ernährungsformen, skurrile Diäten und Essstörungen”

Nach dem Jahreswechsel sind vermeintliche Ernährungstipps in den Medien allgegenwertig. Da jede Ernährungsweise ihre Pros und Contras hat, ist es wichtig, sich im Vorfeld ausreichend zu informieren, bevor man sich in eine Spirale fragwürdiger Essgewohnheiten stürzt. Gleich ob Glyx, Paleo oder Low Carb, ob vegetarisch, vegan oder glutenfrei - wir stellen euch alle modernen Ernährungsweisen vor und diskutieren gemeinsam Vor- und Nachteile. Im Anschluss laden wir euch zu einem gemeinsamen vegetarisch-veganen Kochworkshop ein, um gleich von der Theorie in die Praxis zu starten!

5. März 2019, 18:30 – 20:30 Uhr: “Finde die richtige Sportart für deine Ziele”

Ist Laufen die »richtige« Sportart für dich oder doch eher Radfahren, der Stepper oder die Hanteln? In diesem Workshop erzählen wir euch, wie ihr eure maßgeschneiderte, »perfekte« Sportart findet, die zu euch passt. Wir führen euch in diverse Sportarten ein und stellen dar, inwiefern euch diese Sportarten zu mehr Power und Wohlbefinden verhelfen. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die korrekte Ausführung der Übungen, sodass ihr gleich zu Beginn typische Trainingsfehler vermeiden lernt. Dieser Workshop ist vollgepackt mit Theorie und Praxis, um gemeinsam mit euch Sportarten zu finden, an denen ihr auch für längere Zeit Freude haben werdet.

Kosten :

Ein Abend a 2 Stunden: € 22,00 Normalpreis, € 20 für Mitglieder der ÖGGK

Der Block mit allen 5 Seminaren: € 104,5 Normalpreis, € 95 für Mitglieder

Ort : Kärntner Str. 26/Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Jene TeilnehmerInnen, die alle 5 Einheiten buchen, laden wir zusätzlich zum kostenlosen Smoothie Workshop mit Mariella Schmid, MSc am 12. März 2019, 18:30 – 19:30 Uhr ein!

Anmeldung:

01/996 80 92 od. gesellschaft @ oeggk.at bzw. direkt über die Website www.oeggk.at/bewegung

Datum: 29.01.2019, 18:30 - 20:30 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at/bewegung

