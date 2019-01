AVISO: Mittwoch 16.01.2019, 08.30 Uhr - PK und Fotoaktion Helga Krismer in St. Pölten anlässlich S34 UVP Verhandlung

St. Pölten (OTS) - Thema: Die S 34 soll nämlich ein „Ring um St. Pölten“ mit Anbindung an internationale Verkehrswege werden. Tatsächlich wird mitten in einem Wohn- und Erholungsgebiet eine Transitstrecke gebaut, die zu noch mehr Verkehr und in keiner Weise zu einer Entlastungen der Menschen in und um St. Pölten, im Traisen-, Gölsen -, oder Pielachtal führt. Zahlreiche Initiativen und AnrainerInnen sowie die Grünen NÖ, allen voran Helga Krismer kämpfen am Mittwoch bei einer Kundgebung anlässlich bei den Verhandlungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der S34 für eine lebenswerte Region! Die Grünen NÖ befürchten durch die S34 mehr Verkehr, mehr Feinstaub und ein Ende der Lebensqualität in der Region und werden dass bei der Aktion thematisieren.

Termin: Mittwoch, 16.01.2019, 08.30 Uhr

Ort: vor der Hypo Landesbank, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

