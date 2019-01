AVISO, Dienstag 15.1.18, 10 Uhr: Pressekonferenz mit Doris Schmidauer

Anlässlich des 69. Wiener Ärzteballs mit Clara Heissenberger, Klaus Schwertner

Wien (OTS) - Doris Schmidauer wird am kommenden Dienstag an einer Pressekonferenz anlässlich des 69. Ärzteballes teilnehmen.

Schmidauer, Mitinitiatorin des Hilfsfonds „#wirtun“ der Caritas wird mit der Leiterin des Ballkomitees des Wiener Ärzteballes, Isabella Clara Heissenberger und dem Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, Klaus Schwertner über die Arbeit der Initiative informieren.

Die Erlöse des Casinos des heurigen 69. Ärzteballes werden dem Projekt „#wirtun für Frauen, Mütter und ihre Kinder in Armut" zugutekommen.

Zeit: Dienstag, 15. Jänner 2019, 10.00 Uhr

Ort: Mutter-Kind-Haus Luise, 1150 Wien, Schanzstraße 34

