Kettenpflicht ab 3,5 bzw. 7,5 Tonnen auf 14 Strecken in Niederösterreich

Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee im Mostviertel und im Industrieviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Landesstraßen B und L in Niederösterreich gibt es am heutigen Freitag überwiegend salznasse Fahrbahnen, in höheren Lagen im Alpenvorland und im Waldviertel muss mit matschigen Fahrbahnen bzw. Schneefahrbahnen gerechnet werden. Im Raum Blindenmarkt, St. Pölten und Atzenbrugg kommt es abschnittsweise zu Glättebildung. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht auf den Landesstraßen B und L besteht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, auf der B 21 über den Ochsattel und das Gscheid, auf der B 23 über den Lahnsattel, auf der B 217 von Ötzbach bis Elsenreith, auf der L 7078 von Maigen bis Purkersdorf, auf der B 28 von St. Anton bis zur B 20, auf der L 101 von Gscheid bis Annaberg, auf der B 71 von der B 25 bis Markstein, auf der B 25 über den Grubberg. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen Schneeketten anlegen auf der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach und auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze.

Fahrverbote für Lkw ab 3,5 Tonnen bestehen auf der B 21 über den Rohrersattel und auf der L 134 von Gutenstein bis Schwarzau im Gebirge, gesperrt sind die B 21 über den Ochsattel aufgrund von Baumbruch und Lawinengefahr, die B 71 über den Zellerrain wegen Lawinengefahr, die L 6174 von Lunz bis zur B 71 aufgrund von Lawinengefahr, die L 5211 von Hohenberg bis zur B 21 beim Ochsattel aufgrund von Baumbruch und Lawinengefahr, die L 101 von Hofamt bis zur B 21 beim Ochsattel aufgrund von Baumbruch, die B 27 von der L 4172 bei Singerin bis Hirschwang an der Rax aufgrund von Lawinengefahr, die L 7189 von Gerasdorf bis Braunegg aufgrund von Baumbruch.

Abschnittsweise zu Schneeverwehungen kommt es im Raum Mistelbach, Poysdorf, Wolkersdorf, Aspang, Baden, Gloggnitz, Neunkirchen, Wiener Neustadt, Korneuburg, Gföhl, Groß Gerungs, Langenlois, Ottenschlag, Persenbeug, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Dobersberg, Horn, Waidhofen an der Thaya, Weitra, Zwettl und Sierndorf. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen - 9 Grad in Persenbeug und 0 Grad, die in Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Laa an der Thaya, Wiener Neustadt, Korneuburg und Krems gemessen wurden. Die Neuschneemengen belaufen sich auf jeweils bis zu zehn Zentimeter im Mostviertel und Industrieviertel und auf bis zu fünf Zentimeter im Waldviertel.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse