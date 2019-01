TÜV AUSTRIA IT-Sicherheitstrends 2019

Nach den Trendaussagen von Detlev Henze, Geschäftsführer der TÜV TRUST IT Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA, werden die Cyber-Gefahren deutlich zunehmen.

Wien/Köln (OTS) - Die EU-Verordnung eIDAS für den sicheren grenzüberschreitenden Datentransfer wird 2019 eine starke Verbreitung erfahren und das IT-Sicherheitsgesetz weitere Branchen und Unternehmen umfassen. Doch gleichzeitig werden nach den Trendaussagen von Detlev Henze, Geschäftsführer der TÜV TRUST IT, die Cyber-Gefahren deutlich zunehmen. Deshalb müssen die Vermögenswerte besonders geschützt, die Architekturen der produktionsnahen IT verändert und KI-Lösungen für einen vorausschauenden Schutz entwickelt werden. Ein Kernproblem wird 2019 weiterhin der Mangel an Experten für die IT-Sicherheit bleiben.

eIDAS wird sich zügig verbreiten

Die „Kronjuwelen“ benötigen einen besonderen Schutz vor Cyber-Risiken

Vorausschauender Cyber-Schutz auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) wird noch wichtiger

Das deutsche IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) ist erst in den Anfängen

Der Expertenmangel behindert positive Entwicklung

Security-Architekturen unter Einbezug von Operational Technology (OT) müssen neu gedacht werden

Produktionssysteme erweitern die Angriffsfläche

IoT-Zukunft sieht sicherheitstechnisch düster aus

TÜV AUSTRIA IT-Sicherheitstrends 2019 ausführlich auf www.tuv.at

TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit 14.5.2019

Das TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit gilt als Fortbildungsveranstaltung für die Verlängerung der IT-Personen-Zertifikate für Datenschutzbeauftragte/n, Informationssicherheits- Manager/in und Auditor/in nach ISO27001, Risikomanager/in für die Informationssicherheit nach ISO 27005 und Trusted Security Auditor/in.

Datum: 14.05.2019, 09:00 - 16:30 Uhr

Ort: TÜV Austria Campus

TÜV Austria-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/detail/back/13/p/113.030/Bereich/it-datensicherheit/event/tuev-austria-symposium-it-und-2.html

TÜV AUSTRIA IT-Sicherheitstrends 2019 Jetzt informieren!

TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA Jetzt informieren!

SPP Handelsges.m.b.H - TÜV AUSTRIA Group Jetzt informieren!

Ausbildung, Weiterbildung: IT & Datensicherheit Jetzt buchen!

Expertentag: TÜV AUSTRIA Symposium IT & Datensicherheit 14.5.2019, 9 - 16.30 TÜV AUSTRIA Campus Jetzt Plätze sichern!

Zertifizierung nach ISO 27001 Jetzt informieren!

Fachverlag: Die Digitale Transformation: Industrie 4.0 und Internet of Things Jetzt informieren!

TÜV AUSTRIA Group. Einfach sicher. Mehr drin.

Rückfragen & Kontakt:

TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA | +49 (0)221 - 96 97 89-0 | info @ tuv-austria.com