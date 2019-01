Stream TV stellt auf der CES 2019 einen 8K PC-Monitor "Lite" mit 3D ohne Brille und 27 Zoll vor

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Stream TV Networks Inc. hat auf der CES 2019 in Las Vegas seinen neuen 8K PC-Monitor "Lite" mit 3D ohne Brille und 27 Zoll vorgestellt. Der 8K "Lite" Monitor mit 16 Millionen Pixeln ist zwischen einem 4K Monitor (mit 8 Millionen Pixeln) und einem 8K Monitor (mit 32 Millionen Pixeln) angesiedelt und bietet ein nie da gewesenes Darstellungserlebnis. Der neue Bildschirm wird in der Central Hall des Las Vegas Convention Center an Stand 10700 gezeigt.

Zweites Produkt im Rahmen der neuen Partnerschaft mit BOE Ideal für das Gaming

Stream TV, weltweit führend in der 3D-Technik ohne Brille, hat mit der BOE Technology Group Co Ltd. (BOE) zusammengearbeitet, dem weltweit größten Panel-Hersteller. Die Firmen gaben ihre Partnerschaft im November auf einer Pressekonferenz bekannt und führten das erste Produkt ein, einen 8K "Lite" Fernseher von 65 Zoll. Der neue PC-Monitor mit 27 Zoll ist das zweite Produkt dieser Partnerschaft und weitere Produkte befinden sich in Entwicklung.

"Wir sind höchst erfreut, dass der 8K Lite 3D Monitor mit 27 Zoll und ohne Brille aus der Taufe gehoben wird", sagte Mathu Rajan, der CEO von Stream TV. "Was ein Fernseher mit 65 Zoll für die Unterhaltung bietet, leistet unser 3D Monitor mit 27 Zoll und ohne Brille für das Gaming. Er ermöglicht ein Erlebnis unerreichter Qualität und Tiefe. Da unsere Technik es dem Verbraucher ermöglicht, sämtliche Inhalte in umwerfendem 3D anzusehen, muss nicht mehr auf spezielle Inhalte gewartet werden. Und mit weiterer Verfügbarkeit von Inhalten in hoher Auflösung aus allen Quellen wird der fantastische 3D-Effekt für Zuschauer und Gamer auf unseren Bildschirmen weiter ausgebaut."

Stream TV ist ein Technikunternehmen mit Sitz in Philadelphia. Seine bahnbrechende Ultra-D-Technik ist das einzige firmeneigene 3D-Produkt ohne Brille mit umwerfender visueller Darstellung und Konversion von Inhalten aus beliebiger Quelle in 2D oder 3D. www.Ultra-D.com

