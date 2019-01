trend: WKO will gleichzeitige Senkung von Lohnsteuer und KöSt.

Harald Mahrer: „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit für alle.“

Wien (OTS) - Die Steuerreform, die derzeit ein Hauptthema bei der Regierungsklausur ist, wird ein Phasenmodell enthalten. Die Tarife der Lohn- und Einkommenssteuer werden Anfang 2021 im Paket 2 gesenkt. Das Wirtschaftspaket, das eine Reduzierung der KöSt. bringen wird, kommt erst ein Jahr später, also 2022. Ein Faktum, das der Präsident der Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin trend kritisiert: „Ich stelle mir schon vor, dass Lohn- und Einkommenssteuer sowie Unternehmenssteuern in der gleichen Phase gesenkt werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit für alle Unternehmen, ansonsten würden Einzelunternehmen und Körperschaften unterschiedlich behandelt.“ Mahrer will laut trend verhindern, dass größere Betriebe ein Jahr länger auf die Entlastung warten müssen als Kleinunternehmer, die einkommenssteuerpflichtig sind.

