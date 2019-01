Auszeichnung für Radio-Wien-Moderator Udo Huber

Wien (OTS) - Radio-Wien-Moderator „Mr. Hitparade“ Udo Huber bekommt am 17. Jänner den Ehrenpreis des Verbandes der slowakischen Autoren und Interpreten.

Dieser Preis, im Nachbarland auch slowakischer Grammy genannt, ist vergleichbar mit dem heimischen Amadeus. Begründet wird die Auszeichnung mit seiner seit den 1980er Jahren anhaltenden Popularität in der Slowakei und – der Veranstalter wörtlich – „aufgrund des Phänomens namens Udo, das über den Eisernen Vorhang stärker wirkte als Radio Free Europe oder Voice of America.“

Auf Radio Wien präsentiert Udo Huber jeden Sonntag von 15.00 bis 19.00 Uhr den „Radio Wien Musiksonntag“.

