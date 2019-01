„The Big Bang Theory“: Die Nerd-WG startet in die zwölfte und finale Staffel

Ab 14. Jänner immer montags in ORF eins

Wien (OTS) - „The Big Bang Theory“ steuert auf den großen Knall zu! Ab Montag, dem 14. Jänner 2019, stehen immer montags um 19.20 Uhr die neuen Folgen der zwölften und finalen Staffel der beliebten Nerd-Serie auf dem Programm von ORF eins. Dann wird die Geschichte von Sheldon, Amy, Leonard, Penny, Raj, Howard und Bernadette zu Ende erzählt. Zuvor zeigt ORF eins passenderweise auch die zweite Staffel des „kleinen Serien-Bruders“: Um 18.25 Uhr gibt es eine Doppelfolge (ab 21. Jänner in Einzelfolgen) von „Young Sheldon“. In brandneuen Folgen der 29. Staffel sind auch „Die Simpsons“ zu sehen, immer montags um 18.05 Uhr.

„The Big Bang Theory: Der unzufällige Zufallssex“ um 19.20 Uhr

Sheldon und Amy befinden sich in ihren Flitterwochen. Sie starten im Legoland und fahren anschließend nach New York. Aber schon bald ist Amy von der detaillierten Terminplanung ihres Ehemanns angeödet und sie wünscht sich mehr Spontanität. Unterdessen hält sich Amys Vater vor seiner zänkischen Ehefrau in der Wohnung seiner Tochter versteckt. Es dauert nicht lange, bis er gefunden wird. Penny und Leonard versuchen zunächst zwischen den Eheleuten zu vermitteln. Dabei stellen sie fest, dass sie sich selbst gar nicht so sehr von den beiden unterscheiden.

Mit Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali), Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler), Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski-Wolowitz), Kathy Bates (Mrs. Fowler) u. a. Regie: Mark Cendrowski

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at