BMW auch 2018 wieder erfolgreichste Premiummarke in Österreich.

BMW bleibt klar an der Spitze des österreichischen Premiumsegments +++ Das meisterverkaufte Premiumautomobil Österreichs ist weiterhin der BMW X1

Salzburg (OTS) - Mit 18.554 neu zugelassenen Fahrzeugen im Jahr 2018 steht die Marke BMW in Österreich weiterhin klar an der Spitze des heimischen Premiumsegments. Mit über 3.270 Einheiten bleibt der BMW X1 das erfolgreichste Premiumautomobil Österreichs. Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Marke hatte auch der BMW 5er – eines von zwei Modellen der BMW Group, die in Österreich gefertigt werden.

Premiumautomobile und Motoren für und aus Österreich

Speziell mit der erfolgreichen BMW 5er Limousine leistet die BMW Group einen wichtigen Beitrag zu Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich. Sie wird – neben dem Werk im bayerischen Dingolfing – seit 2017 auch in Graz für den gesamten Weltmarkt produziert. Ein Großteil der innovativen Automobile ist darüber hinaus mit einem hocheffizienten Motor aus dem BMW Group Motorenwerk in Steyr unterwegs.

Ihr Engagement am Wirtschaftsstandort Österreich hat die BMW Group 2018 weiter ausgebaut. Mit dem Produktionsstart des BMW Z4 wird seit November bereits das zweite BMW Automobil in Graz gefertigt. Der sportliche Roadster wird dabei exklusiv in Österreich für den gesamten Weltmarkt produziert. Seine besondere Bedeutung für unser Land beweist der BMW Z4 zudem durch die Tatsache, dass auch alle Motoren aus Österreich kommen: So werden die 6- und 4-Zylinder-Triebwerke des neuen BMW Z4 im weltgrößten Motorenwerk der BMW Group in Steyr/OÖ gefertigt. Somit ist der neue BMW Z4 durch und durch ein echter Österreicher.

