Schwerpunktaktion „Prostitutionslokale“

Wien (OTS) - Datum: 09.01.2019

Uhrzeit: ---

Adresse: Wien

Am 09.01.2019 wurde in den Nachmittagsstunden von der Landespolizeidirektion Wien eine Schwerpunktaktion in Bezug auf Kontrollen von Prostitutionslokalen eines 38-jährigen Betreibers, welcher sieben Lokale in Wien betreibt, durchgeführt.

Da dieser Betreiber auf Grund vieler Polizeistrafen wegen technischer Mängel in seinen Lokalen und wegen beschäftigten Frauen ohne Gesundheitsuntersuchung nicht mehr verlässlich ist, wurde der Betrieb seiner Lokale untersagt.

Da diese Lokale aber weiter betrieben wurden, wurden fünf seiner sieben Lokale vom Referat für Prostitutionsangelegenheiten der Landespolizeidirektion Wien geschlossen und versiegelt.

Während der Schließungen erschien der Betreiber und wurde wegen nichtbezahlter Polizeistrafen vorübergehend festgenommen.

