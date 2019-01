Erfolgreiches Jahr 2018: Volkswagen Nutzfahrzeuge lieferte weltweit 499.700 Fahrzeuge aus (FOTO)

Hannover (ots) -

- Erneute Absatzsteigerung gegenüber starkem Vorjahr

- Westeuropa mit 1,5 Prozent Zuwachs

- Heimatmarkt Deutschland mit 4,1 Prozent mehr Auslieferungen

- Vertriebsvorstand Löw: "Wir sind zuversichtlich, das hervorragende

Ergebnis in 2019 nochmals steigern zu können"

Die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Jahr 2018 insgesamt 499.700 Fahrzeuge der T-, Caddy-, Crafter- und Amarok-Baureihen an Kunden weltweit übergeben (+0,4 Prozent). Damit ist das vergangene Jahr eines der bisher erfolgreichsten in der Geschichte der Marke. Das Wachstum wurde besonders durch die Kernmärkte in Westeuropa getragen.

"Wir haben 2018 das bereits sehr starke Vorjahr nochmals übertroffen. Darauf können wir stolz sein - und darauf bauen wir auf", betont Heinz-Jürgen Löw, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. "Unsere Produkte erzielen sowohl in unserem europäischen Heimatmarkt als auch in einigen außereuropäischen Märkten ein Absatzplus. Maßgeblich dafür sind unsere wirtschaftlichen und zuverlässigen Fahrzeuge sowie die starke Performance unserer Händler." Insgesamt habe sich die Marke 2018 weltweit in den meisten Regionen ein solides Wachstum erarbeitet - trotz widriger Konjunkturbedingungen in wichtigen Traditionsmärkten wie Großbritannien und der Türkei sowie der Umstellung der Pkw-Modelle auf WLTP*. "Wir starten optimistisch ins neue Jahr und sind zuversichtlich, das hervorragende Ergebnis in 2019 nochmals steigern zu können", Löw weiter.

Ein kurzes Video-Statement sowie eine Audio-Datei von Heinz-Jürgen Löw zum Gesamtjahresergebnis der Marke stehen zum Download bereit (siehe Links unten).

Die Auslieferungen der Marke in 2018 in den Regionen und Märkten:

In Westeuropa wurden im vergangenen Jahr 337.000 Fahrzeuge an Kunden übergeben (+1,5 Prozent). Davon entfielen 127.700 Fahrzeuge auf den deutschen Markt (+4,1 Prozent). Nach Spanien wurden 16.600 Fahrzeuge geliefert (+12,0 Prozent), nach Großbritannien 47.000 (+1,7 Prozent), nach Italien 13.400 (+0,1 Prozent) und nach Frankreich 21.100 (-6,5 Prozent). In Osteuropa erzielte die Marke mit 43.800 Auslieferungen an Kunden ein Plus von 6,4 Prozent.

Auch in Afrika (+19,8 Prozent auf 19.300 Fahrzeuge), Südamerika (+7,5 Prozent auf 44.400) sowie die Region Asien-Pazifik (+1,9 Prozent auf 26.800) verzeichnete die Marke im Jahresverlauf Auslieferungszuwächse.

In Nordamerika (Mexiko; -8,2 Prozent auf 9.600 Fahrzeuge) sowie in Nahost (-38,0 Prozent auf 19.000) lagen die Auslieferungen unter den Gesamtjahreszahlen von 2017.

Links:

Video-Statement Heinz-Jürgen Löw zum Gesamtjahresergebnis 2018 http://ots.de/1Rgy9k

Audio-Datei Heinz-Jürgen Löw zum Gesamtjahresergebnis 2018 http://ots.de/nUSmqE

* WLTP steht für "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure" und initiiert ein weltweit einheitliches Testverfahren zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauches und der Abgasemissionen. Für alle Fahrzeuge mit Pkw-Zulassung muss die WLTP-Typzulassung seit 1. September 2018 vorliegen. Für alle leichten Nutzfahrzeuge müssen die Verbrauchs- und Abgaswerte nach WLTP zum 1. September 2019 ausgewiesen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Kommunikation Vertrieb & Marketing

Lia Perenboom

Telefon:+49 (0) 511 / 7 98-9797

E-Mail: lia.perenboom @ volkswagen.de

www.vwn-presse.de