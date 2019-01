Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 11.1.: „Welthandel zwischen den Fronten“

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit dem Ökonom Gabriel Felbermayr über die Folgen des Konflikts zwischen den USA und China – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 11. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit Monaten liefern einander die USA und China einen erbitterten Handelsstreit. In dem Konflikt geht es nicht nur um Import- und Exportbilanzen. Vor allem dreht er sich um die Frage, welches Land künftig die Vormachtstellung im globalen Handel einnimmt und Standards setzt, etwa bei der Digitalisierung. In „Saldo“ analysiert der Ökonom Gabriel Felbermayr (42) den Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften und die Folgen für die Europäische Union sowie den globalen Waren- und Dienstleistungsaustausch. Der gebürtige Oberösterreicher ist ein international gefragter Außenhandelsexperte. Mit Anfang März übernimmt Gabriel Felbermayr die Leitung des renommierten Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.

