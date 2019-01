AVISO PK: 10 Krisen, die 2018 keine Schlagzeilen machten

Montag, 21. Januar, 10 Uhr - Presseclub Concordia

Wien (OTS) - Das Jahr 2018 war von einer großen Anzahl schwerer humanitärer Krisen und Naturkatastrophen geprägt. Viele davon – wie Syrien und der Jemen – haben tägliche Schlagzeilen produziert. Oft finden sich Krieg, Konflikte und Hunger aber nicht in der globalen Berichterstattung wieder. Im Pressegespräch wird der Report „Suffering in Silence“ vorgestellt, der die zehn vergessenen humanitären Krisen des Jahres 2018 aufzeigt. Was kann getan werden, um Not und Leid abseits der medialen Aufmerksamkeit Beachtung zu verschaffen?

Darüber sprechen:

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich

Désirée Schweitzer, Leiterin Sektion für Entwicklung und Humanitäre Hilfe, Außenministerium

Pressegespräch: 10 Krisen, die 2018 keine Schlagzeilen machten

Datum: 21.01.2019, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Clubraum

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

CARE Österreich

Mag. Katharina Katzer

Presse & Medien

Tel. +43 (0)1 7150715-55, Mobil: 0664-88731425

katharina.katzer @ care.at

www.care.at