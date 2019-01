Michael Sturmlechner neuer Niederlassungsleiter bei Aon Wien

Wien (OTS) - Aon, einer der führenden Berater für Risikomanagement und Versicherungslösungen in Österreich, besetzt die Leitung der Wiener Niederlassung neu: Michael Sturmlechner übernimmt als Geschäftsführer die größte Niederlassung in Österreich mit mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern per Jänner 2019.

Für die Rolle des Niederlassungsleiters von Aon in Wien, dem größten Standort in Österreich, holt Aon mit Michael Sturmlechner (47) einen versierten Branchenexperten mit vertrieblicher Umsetzungsstärke. „Eine Kombination an exzellentem Know-how im Industriegeschäft und Erfahrung im Market Management, die für diese wichtige Position besonders wertvoll ist“, freut sich Helmut Geil, CEO von Aon Austria, und ergänzt: „Durch seine fachliche Stärke und seinen ausgeprägten Kundenfokus wird er mit seinem Team den an uns gerichteten Beratungsauftrag bestens erfüllen.“

„Erfolg kann niemand alleine haben. Als bekennender Teamplayer und Brückenbauer ist es mein absolutes Ziel, gemeinsam mit Kunden, Kolleginnen und Kollegen Dinge zu bewegen und erfolgreich zu sein“, betont Michael Sturmlechner. „Ich freue mich, mit der neuen Herausforderung auf die Beraterseite zu wechseln und dadurch den Aon Kunden mit innovativen Lösungen, bestem Service und Empfehlungsbereitschaft zur Seite zu stehen. Es macht mich stolz, mit meinem Team unser Kundenversprechen umzusetzen.“

Michael Sturmlechner startete seine Karriere bei der Allianz Versicherung und bringt über 30 Jahre Erfahrung in leitenden Managementfunktionen in den Bereichen Underwriting Industrial Business, Broker Business, Customer Relationship Management und Sales mit. In seiner letzten Funktion hat er als Mediator maßgeblich zur Zusammenführung von Geschäftseinheiten beigetragen.

